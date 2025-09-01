Izglītības un zinātnes ministre Dace Melbārde.
Tava izglītība
Šodien 09:53
Izglītības ministre jaunajā mācību gadā aicina uzticēties skolotājiem
Izglītības un zinātnes ministre Dace Melbārde (JV) novēl sekmīgu, iedvesmojošu un auglīgu jauno mācību gadu, aicinot ar uzticēšanos raudzīties uz skolotājiem, kuru gādībā bērni apgūs zināšanas, prasmes un vērtības.
Viņa uzsver, ka 1. septembris ir īpaša diena pirmklasniekiem un viņu ģimenēm, savukārt pedagogiem tiek uzticēta atbildība izkopt skolēnu zināšanas, prasmes un vērtības.
"Ar uzticēšanos un cieņu raudzīsimies uz mūsu skolotājiem, kuru gādībā un atbildībā nodosim savus lolojumus viņu talantu, zināšanu, prasmju un vērtību izkopšanai," aicina izglītības ministre.
Melbārde salīdzina mācību gadu ar maratonu, kas prasa izturību un disciplīnu, bet noslēgumā sniedz gandarījumu.
Politiķe sola turpināt strādāt pie tā, lai skolotājiem būtu nepieciešamais atbalsts, bet skolēniem droša, mūsdienīga vide un saturs, "kas sagatavo ne tikai eksāmeniem, bet dzīvei trauksmainā un vienlaikus iespējām un piedzīvojumiem pilnā pasaulē".