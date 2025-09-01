Rīgā sešas vidusskolas pārveidotas par pamatskolām.
Tava izglītība
Šodien 09:15
Rīgā vairākas vidusskolas pārveidotas par pamatskolām
Rīgā no šodienas sešas vidusskolas tiek pārveidotas par pamatskolām, iepriekš lēma Rīgas dome.
Rīgas 15. vidusskola pārveidota par Rīgas 15. pamatskolu, Rīgas 47. vidusskola - par 47. pamatskolu, 86. vidusskola - par 86. pamatskolu, 89. vidusskola - par Rīgas Gaiļezera pamatskolu.
Rīgas Anniņmuižas vidusskola pārveidota par Rīgas Anniņmuižas Jauno pamatskolu, bet Rīgas Ķengaraga vidusskola būs Rīgas Ķengaraga pamatskola.
Šogad šajās skolās mācības pabeidz pēdējās 12.klases un bērni 10. un 11. klasēs nav uzņemti.