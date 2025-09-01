“Lai skola sniedz zināšanas un mieru,” prezidents sveic jaunajā mācību gadā
Šodien, 1. septembrī, sākoties jaunajam mācību gadam, valsts prezidents Edgars Rinkēvičs sveicis skolēnus, studentus, pedagogus un vecākus Zinību dienā.
Savā apsveikumā prezidents uzsver, ka šī diena katram nozīmē jauna dzīves posma sākumu – gan tiem, kuri sēžas skolas solā, gan tiem, kas māca un atbalsta. Viņš mudina ikvienu atrast sevī zinātkāri, iejūtību un izziņas prieku, kā arī saglabāt veselīgu spītību un spēju sadarboties.
Rinkēvičs norāda, ka skola ne vien sniedz zināšanas, bet tai jābūt arī drošai un atbalstošai vietai, kur valda miers, prieks un draudzība. Viņš novēl, lai jaunajā mācību gadā pietiek spēka vienoties arī grūtākos brīžos un lai sadarbība kļūst svarīgāka par sacensību.
Prezidents novēl skolēniem un pedagogiem sekmes, izturību un mācīšanās prieku, atgādinot, ka jau pavisam drīz pienāks nākamais brīvlaiks, bet līdz tam – lai skola paliek vieta, kur rodas priecīgas un paliekošas atmiņas.