Sabiedrība
Šodien 07:03
Zinību dienā nav gaidāmi būtiski nokrišņi
Pirmdien, septembra pirmajā dienā, Latvijā būs daudz mākoņu, bet tie nenesīs ievērojamus nokrišņus, prognozē sinoptiķi.
No rīta, izklīstot miglai, vietām nedaudz smidzinās, dienā dažviet uzpilinās lietus. Saglabāsies lēns vējš un bezvējš.
Starp mākoņiem uzspīdot saulei, pēcpusdienā gaiss iesils līdz +18..+23 grādiem. Siltākais laiks gaidāms Kurzemē.
Rīgā 1.septembrī nav gaidāmi ievērojami nokrišņi, mākoņu kļūs mazāk. Pūšot lēnam vējam, gaisa temperatūra pakāpsies līdz +20 grādiem.
Laikapstākļus nosaka augsta spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 1015-1017 hektopaskāli jūras līmenī.