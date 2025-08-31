Latvijas vēsturē atklātā vērienīgākā pedofilijas lieta izgaismo bērnu drošības riskus internetā
Lieta par 36 gadus veco vīrieti, kurš ir apsūdzēts par 160 noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu, bērnu izmantošanu, ir Valsts policijas lielākais atklātais šāda veida noziegums. Daļu bērnu vīrietis izmantojis klātienē, taču lielo vairumu upuru viņš atradis un izmantojis tiešsaistē. Interneta vide bērnu drošībai rada arvien lielākus draudus, vēsta LTV raidījums “de facto”, izsakot bažas par to, vai negatīvā tendence iet roku rokā ar preventīviem pasākumiem.
Dubultā dzīve
Aizdomās turētajam vīrietim bija divas dzīves. Vienā viņš bijis precējies, šķietami rūpīgs daudzbērnu tēvs, profesionālajā jomā novērtēts datorspeciālists. Otrā – rūdīts noziedznieks, kurš ilgstoši izmantojis bērnus. Viņa karjera vijas ap darbu izglītības jomā un datortehniku. Dažādās skolās viņš pildījis gan skolotāja, gan datortīklu administratora pienākumus. Vīrietis savās darba vietās bija tuvā kontaktā ar bērniem, taču policija skolās viņa upurus neatklāja.
Apcietinātā vīrieša darba gaitas skolā aprāvās pērnā gada nogalē, kad policijai jau bija aizdomas par noziegumiem, taču tā vēl neapjauta apmērus. Tobrīd izmeklēšanā bija pietiekoši pierādījumi, lai viņam liegtu strādāt ar bērniem, bet ne, lai apcietinātu. Kad vīrieša darba vieta ar viņu atstādināja, viņš bijis neviltoti pārsteigts. Stāstījis, ka izmeklēšana saistīta ar, kā teic izglītības iestādes vadītāja, “nelegālu datu pārsūtīšanu lielos apjomos”.
Noziegumu sērija sākās 2016. gadā
Šī gada janvārī vīrieti apcietināja. Izmeklētāju ieskatos, viņš astoņu gadu garumā veicis dzimumnoziegumus pret bērniem. Noziegumu sērija sākusies 2016. gadā, kad kāda paziņa bija šim skolotājam atstājusi pieskatīšanai savu bērnu, un viņš bērnu seksuāli izmantojis.
Pēc tam daļu upuru, mazgadīgas meitenes, aizturētais vīrietis atradis savā vietējā apkaimē. Pēc policijas stāstītā, viņš meitenes personīgi uz ielas uzrunāja, laika gaitā izveidoja ar viņām draudzīgas attiecības un pēc tam izmantojis viņas pornogrāfiska satura veidošanai. Viņš slepus filmējis meiteņu atkailinātas intīmās ķermeņa vietas. Savukārt lielo vairumu upuru vīrietis atradis internetā. Tiešsaistes platformās vīrietis slepeni ierakstīja video sarunas, kuru laikā viņš bērnus pierunājis atkailināties. Šim nolūkam aizturētajam mājās pat bijis īpašs kabinets. Tuviniekiem viņš melojis, ka tajā attālināti strādā un vada privātstundas.
Cietušie ir vecumā no pieciem līdz divpadsmit gadiem. Un tieši šī vecumgrupa ir visvairāk pakļauta riskam kļūt par upuri tiešsaistē, izriet no Bērnu aizsardzības centra pārstāvja Ako Kārļa Cekuļa teiktā. “Pusaudži, kas ir agrīnajā pubertātes stāvoklī, no astoņiem līdz 14 gadiem – šis ir tas brīdis, kad visintensīvāk notiek šīs hormonālās pārmaiņas un arī sociālās pārmaiņas. Jaunietis ir ļoti ietekmējams, jo viņš meklē daudz dažādas atbildes par sevi, par sabiedrību. Un viņš meklē arī kopienas, kur var piederēt, it īpaši interneta vidē,” viņš paskaidro.
Bērnu drošības riski tiešsaistē arvien pieaug
Interneta vidē dzimumnoziegumi pret bērniem arvien pieaug. Atsevišķi starptautiski dati rāda, ka piektdaļai bērnu pastāv risks kļūt par seksuālas izmantošanas upuri tiešsaistē. Saskaņā ar Interpola datiem, laikā no 2010. līdz 2020. gadam ziņojumu skaits par bērnu seksuālas izmantošanas materiāliem tiešsaistē ir pieaudzis piecas reizes. Pēc 2020. gada šī tendence ievērojami pastiprinājās. Saskaņā ar starptautiskās interešu grupas "Par bērnu prostitūcijas, bērnu pornogrāfijas un bērnu tirdzniecības seksuālos nolūkos izbeigšanu" (ECPAT) aplēsēm, vienam no pieciem bērniem ir risks kļūt par seksuālas izmantošanas tiešsaistē upuri.
Interneta vide ir sevišķi mānīga. Bērns, vienlaikus esot savās mājās un virtuālā saskarē ar varmāku, var neizjust fizisku apdraudējumu. Turklāt internets nojauc arī fiziskas starpvalstu robežas, tāpēc bērni var nonākt kontaktā ar daudz vairāk potenciālām varmākām.
Arī šajā lietā lielākā daļa bērnu, ko aizturētais vīrietis izmantojis, dzīvoja ārzemēs. Kopumā 57 cietušie bērni bija no Latvijas, pret četriem noziegumi veikti klātienē, bet pārējie vairāk nekā 120 bērni bijuši no ārvalstīm.
Policijā neviens saistībā ar vīrieša nodarījumiem nebija vērsies
Taču šajā izmeklēšanā policiju pārsteidza vēl kas. “Šajā gadījumā vispār neviens no bērniem un bērnu vecākiem nebija vērsušies policijā par to, ka viņi kļuvuši upuri. Vecāki uzzināja no policijas darbiniekiem, ka viņu bērns ir kļuvis par upuri. Un, protams, ka jebkuram vecākam tas ir šoks un sašutums, ka ar viņu bērnu kaut kas tamlīdzīgs varēja notikt, ka viņi daudz mēģina rūpēties, bet tomēr tik un tā šis varmāka bija pietiekoši viltīgs, lai izmantotu bērnus, norāda Valsts policijas Kibernoziegumu apkarošanas pārvaldes 1. nodaļas priekšnieks Jānis Markuns.
Preventīva izglītošana un gādāšana par drošu vidi ir teju vienīgais veids, kā mazināt dzimumnoziegumus pret bērniem tiešsaistē. Šajā jomā strādā arī centrs “Dardedze”. Tās valdes locekle Anda Avena uzsver, ka gan vecākiem, gan skolotājiem ir jārunā par drošību attiecībās jau no mazotnes. Tas nozīmē runāt arī par draudiem. Savukārt katrā skolā vajadzētu būt uzrakstītām un pārrunātām vadlīnijām par robežām savstarpējās attiecībām, robežu pārkāpumiem un atbildību, kas no tiem izriet. Šajā ziņā mēs esam ļoti tālu no vēlamā rezultāta, izriet no centra “Dardedze” valdes locekles Andas Avenas teiktā.
Obligātais mācību saturs par drošību attiecībās – blāvs
Centrs “Dardedze” īsteno “Džimbas drošības soļu programmā izglīto piecus līdz desmit gadus vecus bērnus par drošību attiecībās. ““Džimbas drošības programmā” mēs bērniem mācām savu ķermeņa daļu nosaukumu, ka mums nav kāda tukša vieta dažās vietās, bet katrai ķermeņa daļai ir savs nosaukums, ka mums ir savs privātums jāsargā. Un, ja mums kāds mūsu robežas pārkāpj, mums ir skaidra formula, kā es tam saku “nē”, es saku “stop!” Es eju prom no šīs situācijas, un es kādam izstāstu,” par mācību programmu stāsta Avena.
Taču šīs programmas nodarbības skolās notiek tikai tad, ja skola tās prasa. Obligātais mācību saturs šajā sakarā ir krietni blāvāks. “Mācību saturā mēs jau ilgstoši esam runājuši, ka veselības mācības mums tā īsti nav. Un seksuāli reproduktīvās veselības izglītība pedagogiem šobrīd ir tapšanas gaitā. Šobrīd arī pieaugušajiem šī prasme par to (drošību un robežām savstarpējās attiecībās – red.) runāt ir jāapgūst. Tas tiltiņš, kā par to runāt, ka par to drīkst runāt, ir jāizveido bērniem,” pauž Avena.
Viņas minēto kursu skolotājiem par seksuālo izglītošanu bija plānots izveidot līdz rītdien gaidāmā mācību gada sākumam. Taču šobrīd kursa vēl nav. Kā skaidro Izglītības un zinātnes ministrijas preses dienestā, šo kursu izstrādā Latvijas Universitāte. Tā šobrīd turpina strādāt pie kursa satura, ko plāno pabeigt līdz gada beigām.
Tāpat arī “Vardarbības pret sievieti un vardarbības ģimenē novēršanas un apkarošanas plānā” ir punkts, kas paredz mācību programmu pilnveidi atbilstoši UNESCO seksuālās audzināšanas vadlīnijām. To sola izdarīt līdz nākamā gada beigām. Pagaidām ir veikta mācību priekšmetu programmu salīdzināšanu un ir iegūtas atziņas mācību priekšmetu programmu pilnveidei. Esot arī ieplānota tālākā mācību priekšmetu programmu pilnveide. Trīs mācību priekšmetus – sociālās zinības, bioloģiju, kā arī sportu un veselību pilnveidos līdz 2026. gadam.
Tikmēr speciālisti aicina vecākus pievērst uzmanību diviem “sarkanajiem karogiem” saistībā ar bērna aktivitātēm tiešsaistē – slepenībai un pārmērīgai laika pavadīšanai sociālajos tīklos.
Ministre redz iespēju iesaistīt arī ģimenes ārstus
Par nozari atbildīgā ministre Dace Melbārde (JV) uzsver, ka nepieciešams sagatavot skolotājus un viņiem nepieciešamos metodiskos materiālus, lai skolās īstenotu seksuālo audzināšanu. Melbārde arī uzskata, ka skolām vajadzētu sadarboties ar nevalstiskajām organizācijām, kas jau gadiem bērnus skolās izglīto jautājumos par drošām attiecībām. Taču Melbārde redz iespēju šajā jautājumā iesaistīt arī ģimenes ārstus: “Es teiktu, ka zināmu lomu varētu spēlēt arī, protams, ģimenes ārsti, kurus arī var iesaistīt šajā procesā un ka tajā brīdī, kad viņi ar bērniem tiekas, viņi arī var par šiem jautājumiem runāt,” teic Melbārde.
Saziņa starp iestādēm joprojām klibo
Notikusī situācija gan izgaismoja vēl kādu jau ilgstošu problēmu valstī – klibo saziņa starp iestādēm. Arī šajā gadījumā viena no kādreizējām aizdomās turamā vīrieša darba vietām nezināja, kā rīkoties un kā komunicēt ar kolēģiem par šo gadījumu. Bērnu aizsardzības centrs, kas pats lielā mērā par šo gadījumu uzzināja no medijiem, tikai šonedēļ visām iesaistītajām pusēm piedāvājis atbalstu.
Prokuratūra piektdien vīrietim uzrādīja apsūdzību par seksuālu vardarbību, pavešanu netiklībā un pornogrāfiska rakstura materiālu aprites noteikumu pārkāpšanu. Apsūdzētais vīrietis nu jau vairākus mēnešus atrodas ieslodzījumā un joprojām atsakās sniegt liecības.