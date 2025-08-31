Bezvēsts pazudusī Anna Konotopa. FOTO: "Bezvests.lv".
Sabiedrība
Šodien 15:48
"Bezvests.lv" turpina meklēt pazudušo Annu; organizācija vēršas pie iedzīvotājiem
Bezpeļņas organizācija "Bezvests.lv" vērsusies pie Carnikavas iedzīvotājiem un visiem, kas 28. augustā (ceturtdien) varēja atrasties rajonā Laivu ielā 24, Carnikavā.
Noskaidrots, ka šajā dienā no plkst. 14:00 līdz 15:00 bezvēsts pazudusī Anna Konotopa, dzimusi 1980. gadā, atradās pie auto stāvvietas minētajā adresē.
Organizācija vēršas pie ikviena:
- Varbūt tajā dienā jūs bijāt turpat tuvumā?
- Redzējāt Annu stāvvietā, pludmalē vai apkārtnē?
- Varbūt jums ir saglabājušies foto vai video no kamerām, kur viņa nejauši varētu būt redzama?
Šobrīd esot ārkārtīgi svarīgi saprast, kurā virzienā Anna varēja doties.
Brīvprātīgie no "Bezvests.lv" jau ir pārmeklējuši plašu teritoriju, bet jebkura informācija no aculieciniekiem var izrādīties izšķiroša.
"Laiks iet. Anna joprojām nav atrasta. Lūdzam maksimālu pārpublicēšanu. Pat neliela detaļa var izglābt dzīvību," ziņo brīvprātīgie.