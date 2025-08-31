Roku darbs ir dārgs... Šī porcija izmaksājusi piecus eiro, īpaši piestrādāts pie gurķiem – sagriezti zvaigznes formā.
Šodien 14:15
"Trūkst vārdu..." Rīdziniece pasūtīja bērnu porciju. Lūk, ko viņai atveda par 5 eiro
Kāda sieviete platformā “Threads” dalījusies ar piedzīvoto, saņemot maltīti ar piegādi. “Šodien pasūtīju no “Ausmeņa Kebaba” “Bērnu Porcija” – 5 €. Saņēmu šo… es pat nezinu, ko teikt. 3 gurķu šķēles, 2 sagrieztas tomātu šķēles un kukurūza, ā, un pusburkāns,” raksta Liene.
Viņa norāda, ka “Wolt” lapā bilde bijis citādi, tiesa, aprakstā nebijis norādīts, kas tad ietilpst bērnu porcijā. Komentētāji izsaka versiju, ka kurjers pa ceļam gaļu apēdis.
Liene atbild: “Man jau tā likās, bet nosūtīju support (atbalsta dienestam – Red.) bildi, tie teica, ka sazinājās ar Ausmeni un viss esot kā vajag.” Uz jautājumu, vai nebija jābūt frī un gaļai, atbildēts, ka nē.
Ko par to saka komentētāji:
- maaa7h365: “Viņi liek divās kastēs – vienā salāti/dārzeņi, otrā gaļa un frī. Jums kurjers gaļas kastīti nospēris.”
- Liene: “Esam sūtījuši. Trūkst vēl viena kastīte, kur ir frī un gaļa, un atsevišķi tomātu mērcīte.”
- Marta: ‘Reigys ausmena kebabs vienmēr pako dārzeņus atsevišķā trauciņā, un frī un gaļiņa citā. Tā ka otra laikam būs “pazudusi” pa ceļam.”
- engel_berg: “Kotleti kāds ir apēdis pa ceļam.”
- Līga: “Ja sūtījāt ar Wolt vai Bolt, varbūt kurjers gaļu un kartupeļus apēda?”
- Beāte: “Jūsu vecumā nevajadzētu ticēt wolt supportam.”
- Sandra: “Nu nevar tā būt ka tikai šis tur ir. Dārzeņi jau ir piedeva. Ēdiena aprakstā nav rakstīts, kam jābūt porcijā?”
- Antra: “Šajā kastītē netrūkst nekā – tā ir taisnība. Bet tikai PUSE taisnības, jo jums NAV OTRAS kastītes. Vajadzēja jautāt, kur kartupeļi un gaļa?”
- Zaiga: “Ēdienkartē zem nosaukuma “Atgriezumi”.”
- Jana: “Bet toties gurķīši zvaigznītes formā!”
- Marika: “Par 5 € reāli crazy. Agrāk dzīvoju pilsētā, kur radies Ausmeņa, Rīgā pēc dažām mēģinājuma reizēm vairs nesūtam no viņiem, nav tās kvalitātes, kas ir Rēzeknē vai bija pašos sākumos arī Rīgā, un ar gadiem paliek ar vien bēdīgāk.”
- Jūlija: “Mums šodien arī “veiksmīga” piegādes diena no wolt.latvija/mysushi.latvia. Pasūtījām rollus un zupu ar lasi un kimči. Beigās dabūjām šaubīgas kvalitātes buljonu (kā no “instant ramen” paciņas) un nori lapas. Lasis nolēma nebraukt pie mums.”
- Maija: “Kas ir tas? Tikpat labi gurķi un tomātu pats var sagriezt. Kaut kāda nekaunība.”
- Sabīne: “Nu par 5 eiro sanāk 1 kg burkānu,1 kukurūzas vālīte, 1 kg tomātu, 1 kg gurķu. To es tā rēķinu, jo ir sezona. Nē, nu sagriezt un ielikt kastītē arī ir darbs utt., bet nu šis ir par dārgu gan.”
- Rihards: “Nu protams, ka “supports” teiks, ka viss ok, jo tad būtu jāmeklē rokā Hasans.”
- Mārtiņš: “Izskatās veseligi, bet cena ne vairāk kā 1,5 €.”
- Marita: “5€ par šo?! Tāpēc, ka gurķi zvaigznes formā sagriezti, noteikti.”
- Māris: “Cilvēki vairs neprot paši dārzeņus sagriezt... Tad nu meistari iekasē bargu naudu par roku darbu.