Rīgas domes deputāts Ēriks Stendzenieks.
Sabiedrība
Šodien 13:49
Rīgas domes deputāts Ēriks Stendzenieks deklarējis skaidrās naudas uzkrājumu
Rīgas domes deputāts Ēriks Stendzenieks (LPV) skaidrā naudā uzkrājis 17 500 eiro, liecina viņa iesniegtā amatpersonas deklarācija, stājoties amatā.
Atbilstoši deklarācijai Stendzeniekam nepieder nekādi nekustamie īpašumi, viņš tos arī neīrē. Tāpat nav deklarēts neviens viņam piederošs vai lietošanā esošs transportlīdzeklis.
"Firmas.lv" informācija liecina, ka Stendzenieks ir biedrības "Kokneses prospekts 18a" amatpersona, kā arī padomes loceklis SIA "Golden Hammer", bet amatpersonas deklarācijā neviens no šiem amatiem nav uzrādīts.