VARAM atradis veidu, kā visvairāk ietaupīt valsts budžeta līdzekļus
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) visvairāk valsts budžeta līdzekļu ietaupīs, par nedaudz vairāk nekā miljonu eiro samazinot finansējumu Valsts digitālās attīstības aģentūrai, informēja ministrijā.
Samazinājums skars informācijas tehnoloģiju sistēmu pilnveidošanas pasākumus.
Vēl aptuveni 313 000 eiro tiks ietaupīti, samazinot finansējumu vides aizsardzības projektiem.
Tostarp samazināsies Latvijas Vides aizsardzības fonda (LVAF) atbalstīto projektu īstenošana. Tas skars sabiedrības apziņas par dabai draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu veicināšanas, kā arī sugu un biotopu stāvokļa uzlabošanas pasākumus.
Samazinājums skars atbalstu dabas aizsardzības sistēmas dalībnieku rīcībspējas uzlabošanai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un atbalstu nacionālas nozīmes projektiem.
Vēl 83 800 eiro samazinājums tiks ņemts no dabas aizsardzības jomas - institūciju kapacitātes stiprināšanas.
Netiks īstenoti viens vai divi projekti, kuros plānotas aktivitātes veiktspējas stiprināšanai, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai, starptautisko saistību dabas jomā izpildei vai aktivitātes sabiedrības izglītošanas jomā.
Latvijas Nacionālajam botāniskajam dārzam tiks samazināts finansējums par 64 294 eiro. Līdz ar to tiks pārtraukts iepirkums iekšējā piebraucamā ceļa posma rekonstrukcijai.
Vēl 31 611 eiro ietaupīs no Latvijas Nacionālā dabas muzeja uzturēšanas izdevumiem, kas varētu nozīmēt samazinājumu pakalpojumu sniegšanas klāstā.
Nacionālo parku darbības nodrošināšanā tika ietaupīti 549 662 eiro. No tiem vairāk nekā puse skars infrastruktūras uzturēšanas, remontdarbu izdevumus un paredzētos renovācijas darbus, bet par 200 000 eiro tiks samazināts finansējums kompensācijām par īpaši aizsargājamo sugu dzīvnieku nodarīto būtisko postījumu radītajiem zaudējumiem.
Vēl 438 900 eiro ietaupīs, nepalielinot klientu apkalpošanas centru sniegto pakalpojumu skaitu un neatverot jaunus klientu apkalpošanas centrus.
Samazināsies arī piešķirtais finansējums bezmaksas internetam un datoriem pašvaldību publiskajās bibliotēkās, kā arī finansējums izstrādāto informācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšanai.
Atbalsts plānošanas reģioniem samazināsies par 373 000 eiro. Finansējums tiks samazināts plānošanas reģionu funkciju izpildei un darbības nodrošināšanai, mazināsies uzņēmējdarbības atbalsts un atbalsta pasākumi.
Savukārt, samazinot komandējumu un VARAM uzturēšanas kārtējos izdevumus, tiks ietaupīti vairāk nekā 218 000 eiro. Valdība otrdien atbalstīja izdevumu samazinājumu 171 miljona eiro apmērā 2026.gada budžetā. VARAM samazinās izdevumus 3,535 miljonu eiro apmērā.