Svētdien debesis klās mākoņi
foto: Zane Bitere/LETA
Ilustratīvs attēls.
Sabiedrība

Svētdien debesis klās mākoņi

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

Dienā pāri valstij virzīsies atmosfēras fronte, līdz ar to debesis klās mākoņi, kas vietām nesīs lietu, austrumu rajonos iespējams arī pērkona negaiss, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognoze.

Aiz atmosfēras frontes pēcpusdienā debesis daļā valsts sāks skaidroties. Pūtīs lēns vējš. Maksimālā gaisa temperatūra būs +16...+20 grādi, dienvidaustrumu rajonos +21...+24 grādi.

Rīgā lielākā dienas daļa būs mākoņaina, tomēr būtiski nokrišņi nav gaidāmi, bet vakarā debesis sāks skaidroties. Pūtīs lēns vējš, un maksimālā gaisa temperatūra būs +17...+19 grādi.

