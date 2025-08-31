Tramps publicē mulsinošu vēstījumu, izplatoties baumām par viņa nāvi
ASV prezidents Donalds Tramps publicējis savdabīgu ilustrāciju ar mulsinošu frāzi, reaģējot uz nesenajām baumām par savu nāvi. Baltā nama vadītājs attēlots uz liesmojošas Zemes fona, bet parakstā sola vērienīgus notikumus, kurus “nekas nespēs apturēt”.
Tramps savā sociālā tīkla “Truth Social” kontā publicējis atsauci uz ierakstu mikroblogošanas vietnē “X”, kurā viņš redzams uz liesmojošas Zemes fona, bet virs kreisās plaukstas redzams simbols sazvērestību teoriju popularizētāju simbols “Q+”. “Pasaule drīz sapratīs. Nekas nespēj apturēt to, kas notiks.”
Ar ko saistīts šis vēstījums, Tramps neatklāja, tomēr mediji vēsta, ka šo frāzi iecienījuši sazvērestības teoriju “QAnon” piekritēji, kas uzskata, ka pasauli kontrolē pedofilu grupa, kurā ietilpst Sātanu pielūdzošie Demokrātu partijas līderi, bet Tramps ar viņiem cīnās.
Nesen Tramps paziņojis, ka viņš labprāt redzētu arestētus bijušos Centrālās izlūkošanas pārvaldes (CIP) un Federālā izmeklēšanas biroja (FIB) vadītājus Džonu Brenanu un Džemsu Komiju par "viltus apgalvojumiem" par Krievijas iejaukšanos ASV prezidenta vēlēšanās 2016. gadā. "Viņi ir ļoti slikti cilvēki. Un viņi ir ļoti ļoti slimi cilvēki," izdevumam "The Daily Caller" vēstīja Tramps. Nesen FIB sarīkoja kratīšanu bijušā Trampa nacionālās drošības padomnieka un vēlākā kritiķa Džona Boltona mājā, bet Tramps jau vairākkārt draudējis saviem oponentiem ar arestu.
Pēdējo dienu laikā Tramps masveidā pārpublicējis ar mākslīgo intelektu izveidotus attēlus, piemēram, kur viņš redzams kā policists vai specvienības SWAT loceklis, bet analoģiski izveidotā video viņš parādīts pārveidojamies no maza bērna līdz mūsdienām, fonā skanot grupas "Alphaville" slavenajai dziesmai "Forever Young" ("Mūžīgi jauns"). Viņš arī vairākkārt stāstījis, ka apsver iespēju kandidēt uz ASV prezidenta amatu 2028. gada vēlēšanās, kaut gan to aizliedz ASV konstitūcija, jo amerikāņi tā gribot. Jāpiebilst, ka 79 gadus vecais Tramps jau tagad ir vecākais ievēlētais ASV prezidents.
Savādais ieraksts tika publicēts diennakti pēc baumām par Trampa nāvi. Šonedēļ ASV viceprezidents Džeimss Venss paziņojis, ka ir gatavs pārņemt valsts vadību, ja ar Trampu kaut kas notiks. “Ja, nedod Dievs, notiks briesmīga traģēdija, es nevarēšu iedomāties labāku apmācību par to, ko esmu guvis pēdējos 200 dienās,” viņš paziņoja ekskluzīvā intervijā “USA Today”, gan piebilstot, ka nedomā par šādas iespējas īstenošanos. “Jā, briesmīgas lietas notiek, taču esmu ļoti pārliecināts, ka ASV prezidents ir labā formā, nostrādās atlikušo sava termiņa laiku un veiks dižas lietas amerikāņu tautas labā.”
Šajos apstākļos vietnē “X” strauji sāka izplatīties tēmturis #TrumpIsDead, kas apvienoja desmitiem tūkstošu publikāciju. Lietotāji savus minējumus pamatoja ar tā sauktā “picas indeksa” pieaugumu — ēdiena piegādes pasūtījumiem Pentagonā, kas parasti sakrīt ar starptautisku konfliktu un krīžu sākumu, kā arī ar lielu zilumu uz Trampa labās rokā. Tramps vairākkārt bija publiski redzams ar šo hematomu, pēdējo reizi — 25. augusta preses konferencē. Iepriekš zilums bija nomaskēts ar tonālo krēmu.
Baltais nams noliedzis ziņas par Trampa nāvi. Izdevuma “Axios” žurnālists Baraks Ravids, atsaucoties uz oficiālu avotu, vēstīja, ka Tramps grasās spēlēt golfu. “Ar Trampu viss kārtībā. Šorīt spēlēs golfu,” viņš citējis augsta ranga amatpersonu. Drīz pēc tam medijos parādījās Trampa un viņa mazmeitas Kajas fotoattēli, viņiem dodoties uz golfa laukumu. Taču oficiāli pasākumi ar Trampa piedalīšanos nav notikuši jau vairākas dienas.