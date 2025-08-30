Svētdien dienas laikā vietām gaidāms lietus.
Nedēļas pēdējā diena Latvijā būs lietaina, vietām gaidāms pērkona negaiss
Svētdien dienas laikā vietām gaidāms lietus, bet austrumu rajonos iespējams arī pērkona negaiss, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognoze.
Maksimālā gaisa temperatūra dienā būs +16...+20 grādu robežās, dienvidaustrumu rajonos gaiss varētu iesilt līdz +21...+24 grādiem.
Rīgā gaidāms mākoņains laiks. Ievērojami nokrišņi nav gaidāmi, un dominēs lēns ziemeļu puses vējš. Maksimālā gaisa temperatūra būs +16…+18 grādi.
Pūšot lēnam vējam, naktī uz svētdienu atsevišķos rajonos sabiezēs migla. Naktī debesis virs Latvijas skaidrosies tikai dažviet, tomēr ievērojami nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns vējš, un minimālā gaisa temperatūra būs +12...+17 grādi.
Rīgā naktī debesis būs mākoņainas, bet būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns vējš, un minimālā gaisa temperatūra būs +16...+17 grādi.