Piektdien ceļu satiksmes negadījumā Ventspils pusē dzīvību zaudējis cilvēks
Piektdien Ventspils novada Ances pagastā "VW Transporter" vadītājs netika galā ar transportlīdzekļa vadību, kā rezultātā gāja bojā cilvēks, ziņo Valsts policija.
Ap pulksten 18:35 Ventspils novadā, Ances pagastā, pa vietējās nozīmes ceļu virzienā no autoceļa V1341 vieglās automašīnas "VW Transporter" vadītājs netika galā ar transportlīdzekļa vadību, kā rezultātā nobrauca no ceļa braucamās daļas un apgāzās. Negadījumā bojā gāja automašīnas pasažiere. Par notikušo Valsts policija ir sākusi kriminālprocesu un izmeklē negadījuma apstākļus.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) pārstāvji informēja, ka piektdien plkst.19 saņemts izsaukums uz ceļu satiksmes negadījumu Ventspils novada Ances pagastā, kur bija iesaistīts mikroautobuss un tajā atradās iespiests cilvēks. Glābēji ar hidraulisko instrumentu palīdzību cilvēku atbrīvoja un nodeva NMPD mediķiem, kas konstatēja cilvēka nāvi.
Kopumā aizvadītajā diennaktī valstī reģistrēts 151 ceļu satiksmes negadījums, tajos cietusi 21 persona un viena gājusi bojā.
Tostarp ceļu satiksmes negadījumos cietuši pieci gājēji, četri velosipēdisti un viens elektriskā skrejriteņa vadītājs.
Ceļu satiksmes jomā pieņemti 446 administratīvo pārkāpumu lēmumi, tajā skaitā 189 par ātruma pārsniegšanu un pieci par agresīvu braukšanu.