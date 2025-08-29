Par valsts robežu nelikumīgi šķērsojušu personu pārvadāšanu aizturēti divi Latvijas pilsoņi
Ceturtdien, 28. augustā, par valsts robežu nelikumīgi šķērsojušu personu pārvadāšanu robežsargi Ludzas novadā aizturēja divus Latvijas pilsoņus.
Veicot operatīvos pasākumus, robežsargi Isnaudas pagastā apturēja kādu Audi A6 markas automašīnu, kuru vadīja Latvijas pilsonis, bet blakus pasažiera vietā atradās Latvijas pilsone. Veicot automašīnas pārbaudi, konstatēts, ka tās salonā atrodas četras aziātiskas izcelsmes personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem un derīgām vīzām un uzturēšanās atļaujām.
Pret personām uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 285. panta trešas 1 daļas par personu nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai, ja tā izdarīta pastiprinātas robežapsardzības sistēmas darbības režīma laikā. Abas personas atzītas par aizdomās turētajām. Personām piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis.
Četras personas atturētas no nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas saskaņā ar Valsts robežsardzes likuma 4. pantu.