Jānis Vanags noliek arhibīskapa zizli
2025. gada 29. augustā Rīgas Sv. Marijas Domā notika pateicības dievkalpojums, noslēdzot Jāņa Vanaga 32 gadu kalpošanu arhibīskapa amatā.
Sabiedrība
Šodien 21:08
Ēras beigas! Pēc 32 gadu kalpošanas zizli noliek arhibīskaps Jānis Vanags. FOTOGALERIJA
Piektdien, 29. augustā, Rīgas Sv. Marijas Domā notika pateicības dievkalpojums, noslēdzot Jāņa Vanaga 32 gadu kalpošanu arhibīskapa amatā.
Jau sestdien, 30. augustā, Rīgas Domā amatā stāsies jaunievēlētais Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas arhibīskaps Rinalds Grants, kas saņems Vanaga nolikto zizli.
Amatā ievešanas dievkalpojumā plānota krāšņa liturģija ar Svēto Vakarēdienu, būs arī sadraudzība Doma dārzā ar iespēju satikt abus arhibīskapus.