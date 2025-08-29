2025. gada 29. augustā Rīgas Sv. Marijas Domā notika pateicības dievkalpojums, noslēdzot Jāņa Vanaga 32 gadu kalpošanu arhibīskapa amatā.

Jānis Vanags noliek arhibīskapa zizli

Ēras beigas! Pēc 32 gadu kalpošanas zizli noliek arhibīskaps Jānis Vanags. FOTOGALERIJA

Jau sestdien, 30. augustā, Rīgas Domā amatā stāsies jaunievēlētais Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas arhibīskaps Rinalds Grants, kas saņems Vanaga nolikto zizli.

Amatā ievešanas dievkalpojumā plānota krāšņa liturģija ar Svēto Vakarēdienu, būs arī sadraudzība Doma dārzā ar iespēju satikt abus arhibīskapus.

Bet plašu interviju ar jauno arhibīskapu Rinaldu Grantu var izlasīt žurnāla "Kas Jauns" šīs nedēļas numurā!

