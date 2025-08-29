Šoferu trūkuma dēļ "Liepājas autobusu parks" piektdien atcēlis 19 reisus
Šoferu trūkuma dēļ AS "Liepājas autobusu parks" piektdien atcēlis kopumā 19 autobusu reisus, liecina informācija Autotransporta direkcijas mājaslapā.
Piektdien atcelts "Liepājas autobusu parka" reiss MRS-Ogre-Tīnūži-Ulbrokas ciems-Rīga, kas bija plānots plkst.16.50, reiss Ogre-Rīga, kas bija plānots plkst.16.50, reiss Ogre-Rīga, kas bija plānots plkst.17.25, reiss Rīga-Ogre-Ogresgals, kas bija plānots plkst.17.45, reiss Rīga-Ulbrokas ciems-Tīnūži-Ogre-MRS, kas bija plānots plkst.18.30, reiss Rīga-Ogre, kas bija plānots plkst.18.40, un reiss Ogresgals-Ogre, kas bija plānots plkst.18.52.
Dienas pirmajā daļā "Liepājas autobusu parks" bija atcēlis vēl 12 reisus.
"Liepājas autobusu parka" apgrozījums 2024.gadā bija 18,44 miljoni eiro, kas ir par 3,6% mazāk nekā gadu iepriekš, bet uzņēmuma zaudējumi pieauga par 32,3% - līdz 1,961 miljonam eiro.
Kompānija reģistrēta 1991.gadā, un tās pamatkapitāls ir 878 417 eiro. "Liepājas autobusu parka" kapitālā 60,12% pieder SIA "LAP1R", kas, pēc "Firmas.lv" datiem, pastarpināti pieder Andra Šķēles (67%) un Aināra Šlesera (LPV) (33%) ģimenēm, savukārt 34,85% akciju īpašniece ir Liepājas pašvaldība.