Ekspluatācijā pieņemts jaunais Jelgavas tirgus
Piektdien Būvniecības valsts kontroles birojs ir pieņēmis ekspluatācijā jauno Jelgavas tirgus ēku ar labiekārtoto teritoriju.
Nākamais solis būšot tirgus statusa piešķiršana objektam, par ko būs jālemj Jelgavas domei. Pēc tam pakāpeniski sāksies aprīkojuma uzstādīšana telpās, lai tirgotāji varētu uzsākt darbu jaunajā tirgū.
SIA "Jelgavas tirgus" jau iepriekš esot informējusi pašvaldību, ka ir panākta vienošanās par līgumu slēgšanu ar vairākiem pārtikas un rūpniecības preču tirgotājiem, kafejnīcu, kā arī laboratoriju medicīniskiem izmeklējumiem. Taču līgumus iespējams slēgt tikai pēc tirgus nodošanas ekspluatācijā un tirgus statusa piešķiršanas.
Objekta "Tirgus paviljons, stāvlaukums Zemgales prospekts 19A, Sporta iela 2b, Jelgava" būvniecību un aprīkošanu par saviem līdzekļiem veic privātais uzņēmums PS "JLa Developers".
Saskaņā ar "Firmas.lv" datiem "JLa Developers" dalībnieki ir SIA "V.J.M. būve" un SIA "Sorms". Savukārt patiesie labuma guvēji ir Marina Obuha un Viktors Fedorenkovs.
Jaunā Jelgavas tirgus izbūves termiņi ir vairākkārt pārcelti.
Jau ziņots, ka Ekonomisko lietu tiesa septembra beigās plkst.10 plāno turpināt skatīt krimināllietu par Jelgavas tirgus pamatkapitāla palielināšanu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu.