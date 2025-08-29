Brīdina, ka svētdien stipri līs; upēs paaugstināsies ūdens līmenis
foto: LETA
Applūdušas ielas Rīgā.
Marianna Ozola

Jauns.lv / LETA

Svētdien Latvijā stipri līs, tādēļ paaugstināsies ūdens līmenis upēs, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.

Pašlaik Latvijas upēs vērojama ūdenslīmeņa svārstības vai pazemināšanās.

Tomēr naktī uz svētdienu un svētdien plašās teritorijās gaidāmi nokrišņi, dažos upju baseinos tie būs stipri.

Īpaši stipri nokrišņi gaidāmi Vidzemē un Zemgalē.

Tādēļ svētdien un pirmdien gaidāma upju noteces palielināšanās, vietām iespējama palieņu un zemāko vietu applūšana.

