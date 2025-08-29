Applūdušas ielas Rīgā.
Šodien 15:20
Brīdina, ka svētdien stipri līs; upēs paaugstināsies ūdens līmenis
Svētdien Latvijā stipri līs, tādēļ paaugstināsies ūdens līmenis upēs, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.
Pašlaik Latvijas upēs vērojama ūdenslīmeņa svārstības vai pazemināšanās.
Tomēr naktī uz svētdienu un svētdien plašās teritorijās gaidāmi nokrišņi, dažos upju baseinos tie būs stipri.
Īpaši stipri nokrišņi gaidāmi Vidzemē un Zemgalē.
Tādēļ svētdien un pirmdien gaidāma upju noteces palielināšanās, vietām iespējama palieņu un zemāko vietu applūšana.