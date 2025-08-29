Sestdiena būs silta: gaiss iesils līdz +23 grādiem
Līdzīgi kā šodien, arī sestdien Latvijā būs silts laiks, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognoze.
Naktī Latvijā gaidāms mākoņains laiks, valsts austrumos debesis palaikam skaidrosies. Nakts pirmajā pusē rietumu un centrālajos rajonos iespējams lietus.
Naktī pūtīs lēns dienvidrietumu, rietumu vējš, un minimālā gaisa temperatūra būs plus 14, plus 18 grādi.
Rīgā naktī gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, tomēr būtiski nokrišņi nebūs. Vējš būs lēns, un gaiss atdzisīs līdz plus 15, plus 16 grādiem.
Sestdien dienā debesis būs mākoņainas, tomēr vietām uzspīdēs arī saule. Pēcpusdienā vietām valsts dienvidos īslaicīgi uzlīs.
Vējš saglabāsies lēns un gaiss iesils līdz plus 18, plus 23 grādiem. Savukārt valsts austrumos būs vēl siltāks. Tur gaiss iesils līdz plus 24, plus 27 grādiem.
Rīgā sestdien gaidām mākoņains laiks, pēcpusdienā brīžiem debesis skaidrosies. Ievērojami nokrišņi nav gaidāmi. Maksimālā gaisa temperatūra būs plus 20, plus 22 grādi.