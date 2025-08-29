Jaunajā mācību gadā mācības skolā sāks vairāk nekā 223 000 skolēnu.
Jaunajā mācību gadā vispārējās izglītības iestādēs mācības sāks 223 696 skolēni, tostarp 19 956 pirmklasnieki un 2196 bērni no Ukrainas, liecina Izglītības un zinātnes (IZM) apkopotie provizoriskie dati.
Skolēnu izglītošanā būs iesaistīti 26 222 pedagogi.
1. septembrī durvis vērs 477 pašvaldību vispārējās izglītības iestādes - 25 sākumskolas, 239 pamatskolas, 183 vidusskolas, 30 valsts ģimnāzijas -, kā arī 37 speciālās izglītības iestādes. Papildus tam jaunajā mācību gadā darbu sāks arī 76 privātās skolas.
Profesionālajā izglītībā audzēkņu skaits saglabāsies iepriekšējā līmenī - aptuveni 28 000, prognozē IZM. No tiem ap 10 000 šogad sāks mācības pirmajā kursā 53 profesionālās izglītības iestādēs.