Kadrs no "TikTok" video.
Šodien 11:18
Iekšējās drošības birojs neizmeklēs iespējamā policista "šņaukšanas" lietu
Iekšējās drošības birojs (IDB) nesāks pārbaudi saistībā ar bijušā Saeimas deputāta Alda Gobzema (Arigo Toro) sociālajā tīklā "Instagram" publicēto video, kurā esot redzams Valsts policijas (VP) darbinieks, kurš tualetē caur degunu iešņauc, iespējams, narkotikas.
IDB pēc institucionālās piekritības iesniegumu nosūtījis VP, lai tā izvērtē iesniegumā norādīto policijas amatpersonas iespējami prettiesisko rīcību, vēsta portāls "Liepajniekiem.lv".
Plašākus komentārus saistībā ar attiecīgo iesniegumu Iekšējās drošības birojs nevar sniegt, informēja IDB pārstāve Santa Liepiņa.
Agrākais parlamentārietis publiskojis arī iesniegumu, kas adresēts Iekšējās drošības birojam, premjerei Evikai Siliņai un Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.
Tajā viņš norāda, ka, iespējams, pie policijas darbinieka brīdī, kad tapis video, bijis arī šaujamierocis, un izsaka arī aizdomas, ka Liepājas policija piesedz narkotiku izplatīšanu, kas tiekot organizēta caur boksa sporta aprindām.