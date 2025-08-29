Rīgas peldvietās ūdens atdzisis līdz plus 15, plus 18 grādiem.
Sabiedrība
Šodien 10:27
Rīgas peldvietās ūdens atdzisis līdz plus 15, plus 18 grādiem
Iestājoties vēsākam laikam, ūdens Rīgas peldvietās atdzisis līdz plus 15, plus 18 grādiem, liecina Rīgas Pašvaldības policijas apkopotā informācija.
Daugavā pie Ķīpsalas ūdens temperatūra ir plus 18 grādi, par grādu vēsāks ūdens ir Daugavā pie Lucavsalas.
Daugavā pie Rumbulas, Ķīšezerā un Bābelīša ezerā ūdens temperatūra ir plus 16 grādi.
Savukārt Vakarbuļļu un Vecāķu peldvietās ūdens atdzisis līdz plus 15 grādiem.
Pašvaldība iesaka izmantot oficiālās peldvietas Daugavgrīvā, Vakarbuļļos, Vecāķos, Bābelītī, Ķīpsalā, Lucavsalā, Lucavsalas līcī un atpūtas zonā pie Ķīšezera, jo tās ir atbilstoši aprīkotas un tajās par peldētāju drošību rūpējas Rīgas pašvaldības policijas glābēji.