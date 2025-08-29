Lāce: “Nepaiet neviena nedēļa bez atlūguma” - darbinieki masveidā pamet Latvijas muzejus
Latvijas Nacionālajā mākslas muzeja (LNMM) darbinieku atalgojums ir kritiski zems, intervijā TV3 raidījumā "900 sekundes" uzsvēra muzeja direktore Māra Lāce.
Muzeja direktore teica, ka nepaiet neviena nedēļa, kad viņa nesaņem kāda darbinieka atlūgumu. "Mēs tik ļoti atpaliekam no vidējās algas valstī, ka tas jau ir drusku nepieklājīgi," viņa norādīja.
Lāce teica, ka par šo jautājumu runā ar politiķiem, bet viņai ir sajūta, ka to saprot un tajā ieklausās tikai Kultūras ministrija, savukārt plašākā spektrā dzirdīgas ausis neatrodas. "Visiem ir sajūta, ka kultūra ir tikai spoža broša pie atloka. Tas tā nav. Kultūra veido tādu kā skatuves fonu visām mūsu dzīves lietām," viņa norādīja, uzsverot, ka to nevar atstāt pašplūsmā.
Lāce norādīja, ka finansējums muzejam kopumā ir nepietiekams. Esot arī grūti uzturēt daudzās muzeja ēkas. Šobrīd muzeju glābj labais apmeklējums, viņa norādīja.
Lāce arī teica, ka muzejam nākamgad varētu tikt samazināts bāzes finansējums. Cik liels tas būs, viņa vēl nezinot.