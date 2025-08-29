Rīgas mērs: vairākos domes departamentos ir problēmas ar lēmumu pieņemšanu
Vairākos Rīgas domes departamentos ir problēmas ar lēmumu pieņemšanu, intervijā Latvijas Televīzijai tādu pārliecību pauda Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs (P).
"Visvairāk pēdējos mēnešos mani ir šokējis tas, ka ir arī problēmas atnest jautājumu vadībai. Dažreiz, acīmredzot, ir bail vai neērti," viņš pauda.
Tā viņš atbildēja uz norādi, ka Rīgas domes Ārtelpas un mobilitātes departaments, atsakot atļauju graudu vedējiem šķērsot centru, jo notiek intensīvi ielu remonti, norādījis, ka nevar izveidot atsevišķu izņēmumu tikai lauksaimniecības smagajam transportam, bet zaļā gaisma ir jādod visam kravas transportam.
Kleinbergs arī stāstīja, ka atbilde uz lauksaimnieku lūgumu neesot sniegta mēnesi. Viņaprāt, notikušais ir piemērs, kādēļ departamentam nekavējoties vajadzīgs jauns direktors. "Jo šobrīd tur vadības faktiski nav," viņš teica.
Kā vēstīts, departamentā skaidroja, ka, atceļot esošos kravas transporta ierobežojumus, šīs izmaiņas varētu izmantot visi kravas transporta vadītāji, kas savukārt radītu vēl plašākus satiksmes sablīvējumus un apgrūtinātu satiksmi pilsētā. Ņemot to vērā, departaments nolēma neatcelt esošos kravas transporta kustības ierobežojumus.
Par šādu lēmumu sašutumu pauda "Zemnieku saeima", pēc kā jautājuma risināšanā iesaistījās arī zemkopības ministrs Armands Krauze (ZZS), atgādinot par izsludināto ārkārtējo situāciju lauksaimniecībā.
Vēlāk iesaistījās arī Rīgas mērs, kurš uzdeva no 3. septembra pašvaldībai nodrošināt zemniekiem iespēju nogādāt ražu Rīgas ostā. "Es uzskatu, ka Ārtelpas un mobilitātes departamenta lēmums bija kļūdains. Tāpēc esmu uzdevis no 3.septembra nodrošināt, ka graudu transports var nokļūt Rīgas ostā visu diennakti, lai zemniekiem netiek kavēta ražas piegāde," iepriekš norādīja mērs.