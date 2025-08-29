Autovadītājiem atgādina par satiksmes intensitātes palielināšanos, atsākoties mācību gadam
Pirmdien, atsākoties jaunajam mācību gadam, satiksme kļūs intensīvāka, īpaši uz autoceļiem Pierīgā, atgādina VSIA "Latvijas valsts ceļi" (LVC).
Kā informēja uzņēmumā, Pierīgā darba dienu rīta stundās satiksme mācību gada sākumā būs īpaši apgrūtināta, jo daudzi autobraucēji vienlaikus dosies ar bērniem uz Rīgas mācību iestādēm uz stundu sākumu. Tai pat laikā, iebraucot Rīgā, vairākās vietās notiek ceļu būvdarbi.
Iebraucot no Ķekavas puses, jārēķinās, ka pie Bauskas šosejas ievada Rīgā notiek Dienvidu tilta 4.kārtas būvdarbi, kā arī tiek izbūvēts gājēju un velosipēdistu infrastruktūras savienojums starp Ķekavu un Rīgu.
Iebraucot no Jelgavas puses, jārēķinās, ka arī šajā maršrutā ir satiksmes ierobežojumi saistībā ar Dienvidu tilta 4.kārtas būvdarbiem.
Savukārt, iebraucot no Salaspils puses, jārēķinās, ka Rīgā, Latgales ielā, turpinās tramvaja līnijas izbūve.
Patlaban būvdarbi turpinās 61 valsts autoceļa posmā. Kartē LVC mājaslapā ikviens var apskatīt aktuālos būvdarbus un, ja tie ir pa ceļam uz skolu vai pirmsskolas iestādi, saplānot maršrutu, tos apbraucot vai ierēķinot papildu laiku.
Rīgas un Pierīgas autoceļu un ielu remontdarbu laikā nokļūšanai galvaspilsētā LVC aicina pēc iespējas izmantot sabiedrisko transportu.
Valsts autoceļu tīklā līdz ar mācību gada sākumu atsāks kursēt arī skolēnu autobusi, tāpēc autovadītājiem jābūt uzmanīgiem un pacietīgiem un jāatturas no nepārdomātiem manevriem, īpaši apdzīšanas, uzsver LVC.
LVC arī atgādina, ka, sākoties mācību gadam, skolu tuvumā pārvietojas daudz bērnu, tāpēc autovadītājiem jāizvēlas piesardzīgs braukšanas ātrums.