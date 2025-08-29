Darba nedēļa beigsies ar siltāku laiku.
Sabiedrība
Šodien 07:01
Darba nedēļa beigsies ar siltāku laiku
Darba nedēļa beigsies ar siltāku laiku, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķu prognozes.
Dienā mākoņu daudzums debesīs saglabāsies mainīgs, un vietām īslaicīgi uzlīs. Pūtīs lēns līdz mērens austrumu puses vējš, kas pēcpusdienā valsts rietumos iegriezīsies no dienvidu puses. Laiks kļūs siltāks, maksimālā gaisa temperatūra gaidāma +21...+26 grādu robežās.
Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, un pastāv neliela lietus iespējamība. Vējš pūtīs lēni līdz mēreni no austrumu puses, vakarā vējš iegriezīsies no dienvidu puses. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +22…+24 grādiem.