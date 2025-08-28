LIDO AS[H]ais atklāšanas ballīte Stacijas laukumā pie tirdzniecības centra “Origo”; 27.08.2025
27. augustā Stacijas laukumā pie tirdzniecības centra “Origo” notika vērienīga LIDO AS[H]ais atklāšanas ballīte ar Ghetto Dance Battle šovu un ...
Simtiem apmeklētāju pulcējas LIDO AS[H]ais atklāšanas ballītē. FOTO
Atgriežoties pilsētas ritmā, 27. augustā Stacijas laukumā pie tirdzniecības centra “Origo” notika vērienīga LIDO AS[H]ais atklāšanas ballīte ar Ghetto Dance Battle šovu un ekskluzīvu hip-hop mākslinieka Fiņķa uzstāšanos. Pasākumu visas dienas garumā apmeklēja vairāki simti cilvēku, tostarp sabiedrībā pazīstamas personības – volejbolists Edgars Točs ar ģimeni, satura veidotāja un horeogrāfe Linda Paulauska ar ģimeni un daudzi citi.
LIDO AS[H]ais “Origo” atklāšanas pasākums kļuva par enerģijas piepildītu un jaudīgu notikumu, ļaujot piedzīvot spilgtas vasaras sajūtas vēl pēdējās augusta dienās. Apmeklētāji ar aizrautību juta līdzi Ghetto Dance Battle atlases un fināla cīņām, kas pulcēja gan jaunos talantus, gan pieredzējušus dejotājus no dažādām Latvijas vietām.
Dejotājus četrās nominācijās – VIP 2X2 Baltic Allstars, Hip-Hop 1x1 (U14, U18, Open) vērtēja tiesnesis Sidney no Vācijas. Galveno balvu 500 eiro VIP 2X2 Baltic Allstars katerogrijā ieguva Mirell & Melani (JJ Street) no Igaunijas.
Par dinamisku gaisotni visas dienas garumā rūpējās DJ K-EY, bet pasākumu vadīja Ghetto Dance līderis Rusya.
Vakara centrālais notikums bija populārā hip-hop mākslinieka Fiņķa teju stundu garais koncerts. Skatuves priekšā pulcējās prāvs fanu pūlis, kas kopā ar mākslinieku izdzīvoja enerģisku un emocionālu priekšnesumu.
“Mums ir patiess prieks, ka LIDO AS[H]ais atklāšanas ballīte izvērtās tik krāšņa un pulcēja tik daudz cilvēku. Šis pasākums ir apliecinājums tam, ka AS[H]ais nav tikai par ēdienu – tas ir par pieredzi, kas vieno cilvēkus un ienes pilsētas ritmā brīvības sajūtu,” saka LIDO valdes priekšsēdētāja Rita Auziņa. Viņa uzsver, ka šī ir jau otrā LIDO tirdzniecības vieta “Origo” – daudzus gadus klientus priecē iemīļotais bistro, bet nu prezentēts konceptveikals AS[H]ais. “Esam pārliecināti, ka jaunais veikals kļūs par apkaimes iedzīvotāju un profesionāļu iecienītu vietu, kur ikviens var iegādāties gardu ēdienu, kas pagatavots kā mājās. To ir ērti paņemt līdzi, lai parūpētos par sevi un saviem mīļajiem, un ietaupītu laiku ikdienas steigā,” piebilst Auziņa.
Pilnīgi jaunas koncepcijas veikals LIDO AS[H]ais tirdzniecības centrā “Origo” apmeklētajiem tika atvērts 7. augustā. Jaunais formāts apvieno klasiskās LIDO vērtības – iemīļotus, tradicionālus ēdienus un jaunpienācēju – LIDO street food ēdienkarti, radot mūsdienīgu un dinamisku ēdināšanas pieredzi.
Tas ir pirmais LIDO veikals, kurā zīmola AS[H]ais sortiments pieejams kā patstāvīga ēdināšanas pieredze, nevis tikai kā papildinājums klasiskajai LIDO ēdienkartei. To ir ērti paņemt līdzi vai baudīt uz vietas. Līdztekus jaunajam veikalam AS[H]ais ēdieni arī turpmāk būs pieejami atsevišķos LIDO restorānos, taču piedāvājums katrā no tiem var atšķirties.
LIDO street food AS[H]ais atrodas pie t/c “Origo” B ieejas Satekles ielas un Stacijas laukuma stūrī. Klientu iecienītais LIDO restorāns “Origo” turpina darbu ierastajā režīmā, nodrošinot apmeklētājiem ierasto ēdienkarti un servisu.