Rīgas domes Ārtelpas un mobilitātes departamenta direktora amatam virza bijušo izpilddirektora padomnieku Kauliņu
Rīgas domes Ārtelpas un mobilitātes departamenta (ĀMD) direktora amatam plānots virzīt bijušo pilsētas izpilddirektora padomnieku Kristapu Kauliņu.
Atkārtotajā konkursā Kauliņš tika atzīts par piemērotāko kandidātu.
Kopumā konkursā uz šo amatu startēja 24 kandidāti.
Kauliņš Rīgas tehniskajā universitātē ieguvis inženiera specialitāti transportbūvē. Viņš ir bijis AS "Ceļuprojekts" padomes priekšsēdētājs, Olaines novada deputāts.
No 2021.gada, kad Rīgas mērs bija Mārtiņš Staķis (P), Kauliņš bija Pilsētas izpilddirektora padomnieks, savukārt pašlaik ieņem amatu Rīgas domes Finanšu departamentā.
Kauliņš bija pilsētas izpilddirektora padomnieks, kad tika saņemta trauksmes cēlēja informācija, ka Rīgas ielu remontiem, iespējams, nesaimnieciski izlietoti aptuveni septiņi miljoni eiro.
Kauliņš tolaik klāstīja, ka, pamatojoties uz trauksmes cēlēja informāciju, pārkāpums ticis noskaidrots un mēneša laikā tiks vērtēta disciplinārlieta, kas sākta pret toreizējo Satiksmes departamenta direktora pienākumu izpildītāju Jāni Vaivodu un Satiksmes infrastruktūras pārvaldes priekšnieku Andreju Urtānu.
Pēc disciplinārlietas izbeigšanas gan Vaivods, gan Urtāns tika atjaunoti amatā.
Arī Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs resoriskajā pārbaudē nekonstatēja pārkāpumus Satiksmes departamenta darbībā, organizējot ielu seguma remontdarbus.
Satiksmes departamentu un vēlāk ĀMD vadīja departamenta direktora pienākumu izpildītājs Vaivods, kurš kopā ar uzņēmēju Pāvelu Tomiļinu tika apsūdzēts par 50 000 eiro kukuļa piedāvāšanu Satiksmes ministrijas valsts amatpersonai.
Lieta saistīta ar zemesgabalu privatizāciju pie Rīgas lidostas.
Pēc tam Rīgas pašvaldība izsludināja atklātu konkursu, kurā visvairāk punktu saņēmušais kandidāts savu dalību konkursā atsauca. Tādēļ konkurss tika rīkots atkārtoti.