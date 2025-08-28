Izbeidz kriminālprocesu par iespējamu spiegošanu Krievijas interesēs
Valsts drošības dienests (VDD) izbeidzis vienu no kriminālprocesiem par iespējamo spiegošanu Krievijas interesēs.
Pavasarī dienestā informēja, ka tobrīd VDD lietvedībā bija četri kriminālprocesi, kurus dienests sācis aizdomās par spiegošanu Krievijas interesēs.
Patlaban VDD lietvedībā atrodas trīs kriminālprocesi par spiegošanu Krievijas interesēs, savukārt viens kriminālprocess šogad tika izbeigts noziedzīga nodarījuma sastāva trūkuma dēļ, ceturtdien norādīja dienestā.
Izmeklēšanas interesēs dienests plašākus komentārus par kriminālprocesiem patlaban nesniedz.
Krimināllikums par spiegošanu kā maksimālo sodu paredz brīvības atņemšanu līdz 20 gadiem, konfiscējot mantu. Šāda maksimālā sankcija paredzēta arī par palīdzību ārvalstij pret Latviju vērstā darbībā.
Pēdējo gadu skaļākais spiegošanas gadījums ir saistīts ar bijušo Saeimas deputātu Jāni Ādamsonu. Pirmā instance bijušajam parlamentārietim par spiegošanu Krievijas labā piesprieda cietumsods uz astoņiem gadiem un sešiem mēnešiem. Lieta patlaban atrodas apelācijas instances tiesā.