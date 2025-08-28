Daudzbērnu ģimeņu apvienība aicina samazināt hipotekārā kredīta pamatsummu par 15% par katru bērnu
Latvijas Daudzbērnu ģimeņu apvienība aicina portālā "Manabalss.lv" atbalstīt iniciatīvu samazināt esoša hipotekārā mājokļa kredīta pamatsummu par 15%, bet ne vairāk kā 15 000 eiro, par katru nākamo bērnu ģimenē, kas piedzimis ne agrāk par deviņiem mēnešiem pēc hipotekārā kredīta saņemšanas, informēja apvienības valdes priekšsēdētāja un Rīgas domes deputāte Elīna Treija (NA).
Apvienība norāda, ka galvenais finansējuma avots šai iecerei varētu būt 2024.gada AS "Attīstības finanšu institūcija "Altum"" ("Altum") peļņa aptuveni 24 miljonu eiro apmērā vai arī "Altum" rezerves kapitāls.
Daļēja kredīta dzēšana pēc vēl viena bērna piedzimšanas varētu kompensēt kredītriska pieaugumu, kas būtu finansiāli drošāk gan ģimenēm, gan kredītdevējiem un finanšu tirgum kopumā, uzsver apvienības valdes loceklis Gatis Eglītis.
Apvienība portālā aicina atbalstīt trīs steidzami īstenojamas iniciatīvas ģimeņu ar bērniem nevienlīdzības mazināšanai. Biedrība papildus hipotekārā kredīta atvieglojumam aicina arī palielināt iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) atvieglojumu par apgādībā esošu personu no 250 līdz 500 eiro mēnesī un nodrošināt sociālo drošību ikvienai māmiņai zīdaiņa kopšanas periodā.
Apvienība aicina Saeimu un Finanšu ministriju nekavējoties sākt palielināt IIN atvieglojumu par apgādībā esošu personu līdz 500 eiro mēnesī, nosakot trīs gadu pakāpeniskas palielināšanas periodu un paredzot atvieglojuma palielinājumu līdz 430 eiro mēnesī no 2026.gada.
Vienlaikus apvienības ieskatā būtu svarīgi izstrādāt regulējumu, kas ļauj vecākiem savā starpā pārnest neizmantoto IIN atvieglojuma daļu par apgādībā esošu personu.
Kā apgalvo Treija, īstenojot šo iniciatīvu, strādājošu vecāku ģimeņu ienākumi palielinātos par 63,75 eiro mēnesī par katru bērnu, mazinot ienākumu nevienlīdzību un izlīdzinot IIN slogu uz ienākumiem mājsaimniecībās ar un bez bērniem. Viņa arī uzskata, ka tādējādi mazināšoties nabadzības risks ģimenēs ar bērniem.
Apvienība arī aicina Labklājības ministriju "steidzami novērst netaisnību", liedzot daļai no māmiņām, kas nestrādā, bet kopj mazuli līdz 1,5 gada vecumam, sociālās garantijas - darba stāžu par bērna kopšanas periodu, apdrošināšanu bezdarbam un invaliditātei, iemaksas pensiju kapitālā.
Apvienība uzsver, ka 18% jauno māmiņu nav sociāli apdrošinātas un šobrīd bērnu kopšanas pabalstu un vecāku pabalstu var saņemt tikai nedalīti kopā viens no vecākiem, kā rezultātā, ja tēvs ir vecāku pabalsta saņēmējs, viņš automātiski ir arī bērna kopšanas pabalsta saņēmējs, bet māte, kas nestrādā un kopj zīdaini, paliek bez valsts sociālās apdrošināšanas.
Šādā gadījumā īpaši ciešot tās sievietes, kuras periodā, kamēr dzimst vairāki bērni, izlēmušas pārtraukt darba attiecības un pilnībā veltīt sevi rūpēm par bērniem un mājsaimniecību, norāda Treija.
Apvienība min, ka 2025.gadā ir pieaugusi to ģimeņu proporcija, kurā pēc bērna piedzimšanas vecāku pabalstu noformē bērna tēvs. Ja 2023.gadā tikai 17% no vecāku pabalstu saņēmējiem bija tēvi, tad 2025.gadā tie ir 22%, liecina LM informatīvais ziņojums "Par vecāku pabalsta saņēmēju skaita dinamiku 2025.gada pirmajā pusgadā un izvērtējumu par nepieciešamību saglabāt izmaksu 75% apmērā pēc 2025.gada 31.decembra". Tostarp 83% no tēviem, kas saņem vecāku pabalstu, turpina strādāt, kamēr ar jaundzimušo ir kopā bērna mamma.
Apvienībā uzsver, ka visas iniciatīvas ir ilgstoši aktualizētas un apspriestas reģionālo daudzbērnu ģimeņu biedrību vidū, kā arī atbalstītas nesen notikušajā Daudzbērnu ģimeņu salidojumā, kurā bija pārstāvētas 12 reģionālo biedrību daudzbērnu ģimenes.