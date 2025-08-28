Zinību dienā Rīgā jārēķinās ar sastrēgumiem
Atsākoties mācību gadam, Rīgas iedzīvotājiem jārēķinās, ka atsāksies arī sastrēgumi Rīgas ielās, šodien preses konferencē informēja Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs (P).
Lai mazinātu sastrēgumus, viņš aicina izmantot sabiedrisko transportu, kas 1.septembrī būs bez maksas. Savukārt skolēniem arī pārējā laikā sabiedriskais transports ir bez maksas.
Viņš atzina, ka joprojām ir ielu posmi, kuros nav pabeigti remonti, un atsevišķās vietās tie turpināsies vēl septembrī un oktobrī.
Apgrūtināta ir arī iebraukšana Rīgā, jo notiek 7.tramvaja līnijas pagarināšanas darbi, kā arī "Latvijas Valsts ceļi" (LVC) veic darbus Dienvidu tilta rajonā.
Mērs norādīja, ka ir lūdzis pašvaldības izpilddirektoru sazināties ar LVC un risināt šo jautājumu, lai iebraukšana un izbraukšana no Rīgas gar Dienvidu tiltu tiktu organizēta raitāk.
Šogad mācības Rīgā notiks 95 skolās, kurās mācīsies 66 500 skolēni. Rīgā darbosies 148 pašvaldības bērnudārzi un 182 privātie bērnudārzi.
Kopumā Rīgas skolās trūkst aptuveni 100 pedagogu, kas ir mazāk par 2% no kopējā pedagogu skaita. Kopumā Rīgas skolās strādā ap 7000 skolotāju.
Saskaņā ar Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departamenta datiem, visvairāk trūkst latviešu valodas, matemātikas un daļēji svešvalodu pedagogu. Pēdējo trūkums tiek saistīts ar atteikšanos no krievu valodas kā otrās svešvalodas mācīšanas.
Atsevišķās Rīgas izglītības iestādēs turpināsies remontdarbi. Neskaitot teritoriju labiekārtošanas un citus āra darbus, remonti iekštelpās turpināsies 12 skolās un deviņos bērnudārzos. Taču darbi tiek plānoti tā, lai netraucētu mācību procesu.