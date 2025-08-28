Latvijā piektdien ieradīsies EK prezidente fon der Leiena
foto: EPA/Scanpix
Eiropas Komisijas prezidente Urzula fon der Leiena.
Latvijā piektdien ieradīsies EK prezidente fon der Leiena

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

Piektdien, 29. augustā, Latvijā ieradīsies Eiropas Komisijas (EK) prezidente Urzula fon der Leiena, informēja Valsts kanceleja.

Ar fon der Leienu tiksies Ministru prezidente Evika Siliņa (JV).

Plānots, ka vizītes laikā EK prezidente un Siliņa apmeklēs uzņēmumu "Origin Robotics" Mārupes novadā.

Tikšanās laikā paredzēta arī abu amatpersonu kopīga preses konference Ministru kabinetā.

