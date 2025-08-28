"Mums nav policijas!" Kā koncerts Mežaparkā, tā iedzīvotāji saķer galvu: mašīnas ir visur - arī tur, kur nedrīkst
Katru reizi, kad Mežaparka Lielajā estrādē tiek rīkots koncerts, tuvējo māju iedzīvotāji saķer galvu. Koncertu apmeklētāji savus transportlīdzekļus stāvēšanai atstāj ne tikai vietās, kur tas tiek regulēts ar īpašām atļaujām, bet arī tur, kur stāvēšana aizliegta, tā nobloķējot ielas un pagalmus.
"Tā ir problēma - mēs esam palikuši vieni, cīnoties ar to, kas notiek tajā laikā, kad Mežaparkā notiek pasākumi," TV3 raidījumam "Bez tabu" stāsta Lādes ielas rajona iedzīvotāja Lāsma. "Pēdējie koncerti pierādīja to, ka mums nav policijas, mums nav atbalsta nekur, lai šo situāciju sakārtotu! "
Koncertu apmeklētāji savus transportlīdzekļus stāvēšanai atstājuši ne tikai vietās, kur tas tiek regulēts ar īpašām atļaujām, bet arī tur, kur stāvēšana vispār aizliegta.
"Visi apmeklētāji, kas brauc no Viestura prospekta, brauc pagalmos un atstāj savas automašīnas," pauž Lāsma, piebilstot, ka nereti tiek nobloķēta izbraukšana mājas iedzīvotājiem, nemaz nerunājot par operatīvo transportu - tas vajadzības gadījumā nevarētu iebraukt.
Lāsma ir rīkojusies pat proaktīvi, oficiāli mudinot vietvaras likumsargus un domi laicīgi tapināt rīcības plānu, kam, iedzīvotājuprāt, jau izsenis bija jābūt, bet nekas nemainās. Kā klāt nākamais koncerts, tā atkal viss sākas no gala!
Rīgas valstspilsētas pašvaldības pārstāve Lelde Rudzika norāda, ka pašvaldība, runājot ar pasākumu organizatoru, izvērtē situāciju gan par nepieciešamajiem satiksmes ierobežojumiem, gan par papildreisiem, ja tādi nepieciešami un sniedz rekomendācijas. Pašvaldībā gan atzīst, ka ne visi ņem vērā ieteikumus, jo par sabiedriskā transporta papildreisiem, pašvaldības policijas patruļu piesaisti un satiksmes izmaiņām esot jāšķiras no sava maciņa. Tiek gan apsvērts nākotnē šo mainīt.
