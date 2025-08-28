ST atkal ierosina lietu par azartspēļu organizēšanas ierobežojumiem Rīgā
Pēc trīs komercsabiedrību pieteikuma Satversmes tiesā (ST) ierosināta lieta par azartspēļu organizēšanas ierobežojumiem Rīgā, informēja ST.
Šī nav pirmā reize, kad azartspēļu organizēšanas jautājums Rīgā nonācis ST uzmanības lokā. Vēl pērn citā lietā tiesa atzina, ka visā Rīgas administratīvajā teritorijā noteiktais ierobežojums organizēt azartspēles neatbilst Satversmei. Pēc tam dome solīja nākt klajā ar jaunu mehānismu azartspēļu ierobežošanai. Nu arī tas nonācis vērtēšanai ST.
Jaunā lieta ierosināta pēc SIA "Alfor", SIA "Klondaika" un SIA "Olympic Casino Latvia" pieteikuma par domes 26.martā pieņemto saistošo noteikumu "Par azartspēļu organizēšanas ierobežojumiem Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā" 2. un 3.punkta atbilstību Satversmei.
Apstrīdētās normas nosaka vietas un teritorijas Rīgā, kur azartspēles nav atļauts organizēt, kā arī reglamentē pašvaldības rīcību gadījumos, kad iepriekš izsniegta atļauja organizēt azartspēles vietās vai teritorijās, kurās šobrīd to nav atļauts darīt.
Azartspēles nav atļauts organizēt pašvaldībai piederošajos nekustamajos īpašumos, apkaimju centros, izglītības iestāžu teritorijās un 300 metru attālumā no izglītības iestāžu ēkām un teritorijām, kā arī dzelzceļa stacijās, autoostās, lidostās un pasažieru ostās, 500 metru attālumā no dzelzceļa stacijām, autoostām, lidostām un pasažieru ostām, un 300 metru attālumā no pārējām sabiedriskā transporta pieturvietām. Ierobežojumi organizēt azartspēles attiecas arī uz noteiktām funkcionālajām zonām un kultūras pieminekļiem, kā arī uz Rīgas teritorijas plānojumā noteiktajām apbūves aizsardzības teritorijām un aizsargjoslām. Tikmēr azartspēļu organizēšanas ierobežojumi neattiecas uz četru un piecu zvaigžņu viesnīcām.
Papildus tam apstrīdētās normas paredz iepriekš izsniegto atļauju atcelšanu, ja azartspēļu organizēšana notiek konkrētās telpās vai teritorijā, kā arī to, ka izsniegtā atļauja zaudē spēku pēc pieciem gadiem no dienas, kad stājies spēkā attiecīgais Rīgas domes lēmums.
Pieteikumu ST iesniegušās komercsabiedrības, kuras saņēmušas atļaujas organizēt azartspēles Rīgā, norāda, ka, lai gan apstrīdētās normas nosaka konkrētas vietas un teritorijas Rīgā, kur azartspēļu organizēšana ir aizliegta, to piemērošanas rezultātā šāda komercdarbība faktiski tiek aizliegta visā pilsētā.
Pieteikuma iesniedzēju ieskatā, apstrīdētās normas ierobežo komercdarbību un tiesības uz īpašumu, kā arī pārkāpj tiesiskās drošības principu un tiesiskās paļāvības aizsardzības principu. Līdz ar to apstrīdētās normas neatbilstot Satversmes 1. un 105. panta pirmajiem trīs teikumiem.
Satversmes 1.pants nosaka, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika. Savukārt 105.panta pirmie trīs teikumi paredz, ka ikvienam ir tiesības uz īpašumu, īpašumu nedrīkst izmantot pretēji sabiedrības interesēm un īpašuma tiesības var ierobežot vienīgi saskaņā ar likumu.
ST uzaicinājusi Rīgas domi līdz 27.oktobrim iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2026.gada 27.janvāris.
Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lems pēc lietas sagatavošanas.
Jaunā azartspēļu organizēšanas ierobežojumu kārtība Rīgā stājās spēkā 1.aprīlī. Ierobežojumu piemērošanai paredzēts pārejas periods - pieci gadi no pašvaldības lēmuma pieņemšanas par iepriekš izsniegto atļauju atcelšanu.
Pēc noteikumu pieņemšanas pašvaldības pārstāvji atzina, ka visas pašlaik zināmās azartspēļu zāles atrodas kādā no teritorijām, kurās būs aizliegts organizēt azartspēles, līdz ar to jaunie saistošie noteikumi paredz slēgt visas pašlaik Rīgā esošās azartspēļu zāles.
Vienlaikus pašvaldībā skaidroja, ka paredzētie ierobežojumi neaptver visu pašvaldības teritoriju, kā arī neietekmē komersantu tiesības atvērt un/vai paplašināt azartspēļu organizēšanas vietas četru un piecu zvaigžņu viesnīcās.
Domē arī apgalvoja, ka noteikumi izstrādāti, balstoties uz ST ieteikumiem un ņemot vērā šī gada februārī notikušās sabiedriskās apspriešanas rezultātus.
Latvijā Licencēto azartspēļu biedrība jau pavasarī paziņoja, ka ar augstu varbūtību jaunos ierobežojumus apstrīdēs ST, jo uzskata, ka tie "nav nedz samērīgi, nedz tiesiski".