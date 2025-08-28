Izmantojot mobilos datus, pētīs Rīgas reģiona iedzīvotāju pārvietošanās paradumus
Rīgas plānošanas reģions sācis iedzīvotāju pārvietošanās paradumu kartēšanu Rīgas plānošanas reģionā un Rīgas metropoles areālā, izmantojot mobilos datus, informēja Rīgas plānošanas reģiona Telpiskās plānošanas nodaļas vadītājs Rūdolfs Cimdiņš.
Viņš norādīja, ka tas ļaus pilsētplānotājiem efektīvāk risināt mobilitātes problēmas, kā arī izstrādāt datos balstītus risinājumus mobilitātes ilgtspējīgām alternatīvām.
Pētījuma partneris ir "Latvijas mobilais telefons", kura uzdevums ir izveidot iedzīvotāju pārvietošanās paradumu kartējumu, balstoties uz operatoram pieejamo iedzīvotāju pārvietošanās datu informāciju trīs mēnešu periodā.
Paredzēts, ka jauno digitālo plānošanas rīku, kas tiks veidots, pamatojoties uz veikto kartējumu, varēs izmantot transporta plānošanas speciālisti, lai novērtētu iedzīvotāju pārvietošanās paradumus.
Rīks palīdzēs noteikt teritorijas, kurās nepieciešams ieviest jaunus mobilitātes risinājumus vai uzlabot esošos, kā arī atvieglos plānošanas speciālistu darbu un veicinās jaunu mobilitātes risinājumu ieviešanu, tādā veidā uzlabojot mobilitātes iespējas lokālā un reģionālā mērogā.
Cimdiņš skaidro, ka pašlaik sabiedriskā transporta plānošana Latvijā tiek īstenota, pamatojoties uz valsts SIA "Autotransporta direkcija" datiem par pārdotajām sabiedriskā transporta biļetēm, Centrālās statistikas pārvaldes datiem un iedzīvotāju aptaujām.
"Mobilie dati sniegs precīzāku priekšstatu par iedzīvotāju pārvietošanās paradumiem un starpteritoriju svārstmigrāciju Rīgas plānošanas reģionā un Rīgas metropoles areālā ievērojami augstākā detalizācijas pakāpē, nekā to piedāvā tradicionāli pieejamie statistikas avoti," norāda speciālists.
Viņa ieskatā šāda veida informācija par starpteritoriju pārvietošanās dinamiku administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību griezumā būtiski uzlabos mobilitātes plānošanas iespējas reģionālā mērogā.
Mobilie dati par pārvietošanās dinamiku starp teritoriālajām vienībām tiks apskatīti vairākos griezumos: telpiskā izteiksmē par starpteritoriju pārvietošanos un laika izteiksmē, redzot atšķirības pa mēnešiem, darba dienām - brīvdienām un diennakts laiku, respektīvi, regulārā satiksmē un paaugstinātas intensitātes satiksmē.
Plānots, ka jaunais rīks būs pieejams lietošanai nākamā gada beigās.
Rīgas plānošanas reģions veic iedzīvotāju pārvietošanās paradumu kartēšanu un digitāla rīka izstrādi Eiropas INTERREG Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas projekta "SuRuMo" īstenošanas gaitā.
Tā mērķis ir uzlabot ilgtspējīgas mobilitātes risinājumus apdzīvotās teritorijās, kas ir grūti sasniedzamas bez privātā autotransporta un pieprasa cita veida mobilitātes risinājumus.