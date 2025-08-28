Parakstīs līgumu par Banku augstskolas pievienošanos LU
Latvijas Universitāte (LU), Banku augstskola (BA) un Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) šodien parakstīs trīspusēju sadarbības līgumu par BA iekļaušanu LU ekosistēmā, informēja LU.
Pasākums notiks LU Senāta zālē plkst.12. Sadarbības līgumu parakstīs IZM valsts sekretāra vietniece cilvēkkapitāla, zinātnes un inovāciju attīstības jautājumos Lana Frančeska Dreimane, LU rektors Gundars Bērziņš un BA rektore Līga Peiseniece.
Valdība par abu augstskolu konsolidāciju nolēma 2023.gadā. Pirmdien LU padome pieņēmusi lēmumu par BA kā atsevišķas iestādes izveidi LU sastāvā.
BA pievienošanās LU ir daļa no augstākās izglītības reformas, kuras mērķis ir stiprināt zinātni un uzlabot izglītības kvalitāti. Apvienojot finanšu izglītības nišas zināšanas ar LU plašo akadēmisko vidi, plānots veidot sinerģiju, kas paplašinās studentu izaugsmes iespējas Latvijā un starptautiski, par ieguvumiem klāsta LU pārstāvji.
2025./2026.akadēmiskajā gadā studentu uzņemšana abās augstskolās vēl noritēja atsevišķi, kā līdz šim, izmantojot vienotās pieteikšanās sistēmu portālā "Latvija.lv". BA kā biznesa skola LU ietvaros sāks darbu šī gada septembrī.
BA dibināja valsts, un tā piedāvā 12 akreditētas profesionālās augstākās izglītības studiju programmas biznesa vadībā un finanšu jomā latviešu un angļu valodā visos studiju līmeņos. Augstskolu absolvējuši vairāk nekā 12 000 speciālistu.