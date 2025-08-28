Izglītības ministre: liela atbildība par drošību skolās gulstas uz izglītības iestāžu vadītājiem
Liela atbildība par drošību skolās gulstas uz izglītības iestāžu vadītājiem, jo tieši viņi veido pedagogu komandas un uzrauga to darbu, sacīja izglītības un zinātnes ministre Dace Melbārde (JV).
Komentējot publiski izskanējušo gadījumu, kad skolotāju tur aizdomās par dzimumnoziegumiem pret bērniem, politiķe uzsvēra - bērnu drošība skolās ir absolūta prioritāte.
"Šādu situāciju novēršana lielā mērā ir atkarīga no izglītības iestāžu vadītāja spējas izveidot kompetentu pedagogu komandu un pārraudzīt šīs komandas darbu," sacīja Melbārde.
Viņa norādīja, ka izglītības iestāžu vadītāju profesionālā stiprināšana, tostarp saistībā ar bērnu drošības jautājumiem, ir viena no Izglītības un zinātnes ministrijas un Valsts izglītības attīstības aģentūras prioritātēm.
Vienlaikus politiķe uzsvēra ciešas sadarbības nozīmi starp pašvaldībām un valsts drošības dienestiem, kā arī atbalsta personāla pieejamību skolās. Skolēniem jābūt iespējai droši ziņot par problēmām un uzticēties speciālistiem.
Melbārde piebilda, ka šajā gadījumā daļa bērnu nav sapratuši, kas ar viņiem notiek, tāpēc īpaši svarīga ir kvalitatīva seksuālā izglītība un audzināšanas stundu saturs, kas palīdz bērniem apzināties savu pieredzi un droši meklēt palīdzību.
Pēdējā laikā publiski izskanējusi informācija par vairākiem gadījumiem, kad bērni, iespējams, cietuši no seksuālas vardarbības no pedagogu vai sporta treneru puses.
Viena no vietām, kur vecāki un speciālisti vēršas pēc palīdzības, kad notikusi vardarbība pret bērnu, ir centrs "Dardedze". Tā pārstāve Anda Avena aģentūrai LETA norādīja, ka bērnu seksuāla izmantošana bieži vien tiek atklāta pakāpeniski - bērns par pāridarījumiem stāsta nevis uzreiz vecākiem vai skolai, bet draugam, ārstam vai psihologam. Tāpēc daļa gadījumu nonāk līdz speciālistiem tikai kā viena no bērna grūtību pazīmēm.
Pāridarītāji visbiežāk meklē iespējas būt tuvāk bērniem, tāpēc īpaša uzmanība jāpievērš skolām, pulciņiem, nometnēm un citām vidēm, kur uzturas bērni.
Ne vienmēr seksuāla rakstura pāridarījumi ir smagākie noziegumu veidi, norādīja "Dardedzes" pārstāve. Skolās tie var būt seksuāla rakstura komentāri no citiem bērniem vai skolas darbiniekiem, mulsinoši pieskārieni, arī sarakstes vai bilžu un video sūtīšana.
No malas šīs darbības ilgstoši var būt nemanāmas, tāpēc ir svarīgi regulāri un atklāti runāt par to, kas ir un nav pieļaujams un ko darīt aizdomu gadījumos, uzsvēra Avena.
Viņa norādīja, ka prevencijā liela loma ir izglītības sistēmai. Skolām vajadzētu noteikt skaidras vadlīnijas par to, kas ir pieļaujams un kā rīkoties, ja tiek pārkāptas bērnu robežas. Lielāka uzmanība jāvelta darbinieku atlasei, ņemot vērā ne tikai sodu reģistru, bet arī reputāciju.
Tāpat nepieciešams regulāri runāt ar bērniem par drošību savstarpējās attiecībās un ieviest mācības, kas palīdz praktiski apgūt šo zināšanu pielietojumu ikdienā. Avena uzsvēra, ka svarīgi mācīt gan bērniem, gan pieaugušajiem, kā atpazīt riskus, kā skaidri pateikt "stop" un kā rīkoties, ja tiek pārkāptas robežas.
Tikai konsekventa un skaidra rīcība katrā situācijā var nodrošināt bērnu drošību, uzsvēra "Dardedzes" pārstāve.