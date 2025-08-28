Laiks taupīt: Latvijas iedzīvotājiem iesaka iegādāties apģērbu lietoto preču veikalos un nemest ārā vecās lietas
Bezatkritumu dzīvesveids palīdz pieņemt saprātīgākus lēmumus un gatavoties skolai, vienlaikus tērējot mazāk. "Vecāki var ietaupīt līdzekļus, bet bērni - apgūt apzinātību par saviem paradumiem un ietekmi uz apkārtējo vidi," iesaka Latvijas uzņēmums "AJ Power Recycling".
1. Paskatieties, kas vēl ir lietojams
Pirms doties uz veikalu, pārbaudiet, ko no iepriekšējā gada vēl var izmantot - burtnīcas, kancelejas preces, mugursomu vai sporta inventāru.
Bieži vien skapjos atrodas lietas labā stāvoklī, kas bērnam vairs neder pēc izmēra vai vecuma. Šādā gadījumā padomājiet, kam tās varētu noderēt - brāļiem, māsām, draugu bērniem vai ziedojumiem labdarībai.
2. Uz veikalu ar sarakstu
Pēc mājas inventarizācijas vecākiem kopā ar bērniem ieteicams sastādīt precīzu vajadzīgo lietu sarakstu un pārrunāt, vai viss ir jāpērk jauns. Saraksts palīdz izvairīties no impulsīviem pirkumiem un laikus pārdomāt, kur izdevīgāk iegādāties preces, salīdzinot cenas un piedāvājumus.
Bieži vien iepriekšēja izpēte ļauj atrast kvalitatīvākas lietas par zemāku cenu. Tas arī palīdz pievērst uzmanību iepakojumam - ieteicams izvēlēties preces ar minimālu vai pārstrādājamu iepakojumu.
3. Izvēlieties kvalitatīvākas lietas, kas kalpo ilgāk
Izvēloties mugursomas, apavus un virsdrēbes, ir svarīgi novērtēt kvalitāti un, ja iespējams, ieguldīt nedaudz vairāk preču ar ilgāku kalpošanas laiku vai garantiju. Bērns varēs tās lietot ilgāk, bet vēlāk nodot jaunākiem bērniem.
Neitrāls dizains padara lietas vēl universālākas. Bieži kvalitatīvi produkti ir pārdomātāk iepakoti un rada mazāk atkritumu.
4. Daudzreiz lietojami konteineri un pudeles
Ieteicams iepirkumu sarakstā iekļaut daudzreiz lietojamu ūdens pudeli. Vienreizējās pudeles rada liekus atkritumus, tāpēc labāk izvēlēties mazgājamu metāla vai no pārstrādājama plastmasas izgatavotu pudeli.
Skolās arvien biežāk uzstāda ūdens papildināšanas stacijas. Ja skolā plānots ņemt līdzi ēdienu, vēlams izmantot daudzreiz lietojamu pusdienu kasti vai jau mājās esošu trauku un auduma maisiņus, samazinot vienreizējās iepakojuma izmantošanu.
5. Lietu apmaiņa un otrreizējais tirgus
Bērni ātri aug, un lietas bieži kalpo tikai vienu sezonu. Tāpēc ir noderīgi piedalīties apmaiņas tirdziņos vai meklēt, piemēram, lietotas, bet kvalitatīvas drēbju komplektus. Tas ļauj ietaupīt un samazināt tekstila un citu atkritumu daudzumu.
Latvijā ir plaši pieejami veikali ar lietotu apģērbu, tiešsaistes platformas un grupas sociālajos tīklos, kur ātri un ērti var atrast gan jaunas, gan nedaudz lietotas bērnu drēbes, apavus un mugursomas. Bieži vien citiem vecākiem mājās ir liekas skolas lietas, kuras viņi labprāt nodotu tiem, kam tās nepieciešamas.
Ir īstais laiks pārstāt izšķērdēt naudu. Kā rakstīja Jauns.lv, pat premjerministre Evika Siliņa nesen runāja par stingru taupības pasākumu nepieciešamību.