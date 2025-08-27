Spēcīgais lietus novedis pie katastrofāliem 185 000 kubikmetru neattīrītu notekūdeņu izlaidumiem Rīgā
Otrdien stiprā lietus dēļ Rīgā vidē izlaisti 185 192 kubikmetri neattīrītu notekūdeņu, informēja SIA "Rīgas ūdens".
Kopumā uzņēmums 26.augustā pārsūknējis 420 202 kubikmetrus notekūdeņu, bet uz bioloģiskās attīrīšanas staciju "Daugavgrīva" pārsūknēti 242 573 kubikmetri notekūdeņu.
Kā ziņots, ikdienā "Rīgas ūdens" sistēmu kapacitāte sadzīves kanalizācijas novadīšanai un attīrīšanai ir pietiekama un ir pat 30% rezerve. Taču intensīvu nokrišņu laikā notekūdeņu apjoms dažu stundu laikā var pieaugt daudzkārt, un notiek tā dēvētās avārijas izlaides, kad Daugavā tiek novadīti neattīrīti notekūdeņi.
Uzņēmumā uzsver, ka spēcīgu lietusgāžu gadījumā arī kanalizācijas ūdeņi, kas avārijas izlaidēs tiek iepludināti Daugavā, ir ļoti ievērojami atšķaidīti. "Rīgas ūdens" dati parāda, ka aptuveni divas trešdaļas ir lietus ūdens.
Tāpat "Rīgas ūdens" strādā pie notekūdeņu novadīšanas sistēmas regulācijas uzlabošanas, piemēram, uzkrājot lietus ūdeņus kanalizācijas cauruļvados.
Taču efektīvākais risinājums būs rezervuāru izbūve notekūdeņu savākšanai un uzglabāšanai. Nākotnē plānota divu rezervuāru izveide un bioloģiskās attīrīšanas stacijas "Daugavgrīva" paplašināšana.
2023.gadā Valsts vides dienests informēja, ka Rīgai nav plāna, kā nodalīt lietus un sadzīves notekūdeņus. Lai gan, pateicoties uzņēmuma SIA "Rīgas ūdens" darbībai, ir būtiski samazināts neattīrīto notekūdeņu daudzums, kas nonāk vidē, tomēr, joprojām tas esot ļoti liels.
Lielākoties tās esot avārijas izplūdes, kad notekūdeņu daudzums pārsniedz attīrīšanas iekārtu jaudu.
"Rīgas ūdens" apgrozījums pagājušajā gadā bija 76,336 miljoni eiro, kas ir par 0,1% mazāk nekā 2023.gadā. Aktīvu pārvērtēšanas dēļ uzņēmums strādāja ar zaudējumiem 18,275 miljonu eiro apmērā pretstatā peļņai 2023.gadā, liecina kompānijas publiskotā informācija.
"Rīgas ūdens" nodrošina pilsētas ūdensapgādes pakalpojumus Rīgā un vairākās Pierīgas teritorijās - Ādažu, Ropažu, Mārupes un Ķekavas novadā, kā arī notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumu. Kompānijas vienīgā īpašniece ir Rīgas pašvaldība.