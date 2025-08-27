Plānots, ka jau rudens vidū tas būs pilnībā sakopts un pieejams daugavpiliešiem un pilsētas viesiem.
Novadu ziņas
Šodien 12:09
Labiekārto parku bijušās sanatorijas "Mežciems" teritorijā
Daugavpilī turpinās parka labiekārtošanas darbi bijušās sanatorijas "Mežciems" teritorijā.
Plānots, ka jau rudens vidū tas būs pilnībā sakopts un pieejams daugavpiliešiem un pilsētas viesiem.
Pašlaik parkā notiek uzlabojumi. Tiek atjaunoti soliņi un kāpnes, uzstādīts jauns koka žogs un norobežotas bīstamās vietas pie metāla žoga. Vienlaikus notiek galvenās ieejas atjaunošana, kurā ietilpst metāla vārtu un betona stabu remonts. Nākamajā posmā paredzēts labiekārtot celiņus un laukumus, sakopt teritoriju un uzlabot tās vizuālo tēlu.
Pašvaldība vērš uzmanību, ka parka teritorijā šobrīd vēl notiek būvdarbi, un tā oficiāli nav nodota ekspluatācijā. Ņemot vērā drošības apsvērumus, pilsētas iedzīvotāji un viesi tiek aicināti atturēties no parka apmeklēšanas līdz brīdim, kad darbi būs pabeigti un objekts oficiāli atklāts.