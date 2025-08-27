“Baltā nakts” Rīgā svin 20 gadu jubileju ar plašu kultūras programmu
Šī gada 6. septembrī Rīgas centrā un apkaimēs norisināsies mūsdienu kultūras forums “Baltā nakts”, kas notiks jau 20. reizi. Šogad foruma programmā ir 34 projekti, kas ietver koncertus, performances, instalācijas, izrādes, mākslas projektus, dzeju un daudzus citus pasākumus, ko Rīgas iedzīvotāji un pilsētas viesi varēs baudīt bez maksas.
20. jubilejas gada tēma ir “Dzidrie avoti”. Šogad “Baltā nakts” aicina gūt mieru, zināšanas un enerģiju no avotiem, kurus atklājuši, radījuši un interpretējuši “Baltās nakts” mākslinieki un darbu autori. Programmas konceptuālo ietvaru izstrādājis režisors Reinis Suhanovs, bet vizuālo tēlu veidojusi gleznotāja Zane Veldre sadarbībā ar grafisko dizaineri Karolu Rubeni.
Ūdens, kas slēpjas zemes garozā, var izplūst kā veldzējošs avots, kas dziedē. Tas var pacelties kā migla, kas ieskauj apkārtējo pasauli, vai kļūt par ledus tiltu starp nesasniedzamiem krastiem. Šajā īpaši nozīmīgajā gadā “Baltā nakts” aicina būt drosmīgiem un pietuvoties tiem avotiem, no kuriem baidāmies vai kuriem ikdienā ietu ar līkumu.
Pasākumi norisināsies tādās vietās kā Kultūras un tautas mākslas centrs “Mazā ģilde”, Latvijas Leļļu teātra pagalms, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, koncertzāle “Ave Sol”, Rīgas Sv. Jēkaba katedrāle, Berga Bazārs, kinoteātris “K. Suns”, Radošais kvartāls “Veldze”, Sporta 2 kvartāls, Aristīda pagalms, Grīziņdārzs, Rīgas Laikmetīgās mākslas telpa, Rīgas Doma dārzs, Bastejkalns, Doma laukums un citās vietās.
Jubilejas gada forumā norisināsies apmeklētāju jau iecienīti pasākumi, piemēram, laikmetīgās mākslas festivāls “Survival Kit”, kas šoreiz viesus vedīs pastaigā cauri laikam, sniedzot iespēju iepazīties ar tā pirmsākumiem. Tāpat ar jauniem darbiem “Baltās nakts” viesus priecēs starptautiska audiovizuāla koncertprogramma “Videogrāfija” un nepieradinātās mūzikas festivāls “Skaņu mežs. Šiem “Baltās nakts” veterāniem pievienosies arī virkne jaunu pasākumu, piemēram, laikmetīgās mākslas projekts “Species Shifter / Vol.1 ANALOGS”.
Šogad “Baltajā naktī” atgriezīsies pasaulslavenā daudznozaru mākslinieka Lūka Džerama vides instalācija “Mēness muzejs”. Mākslas objekts būs redzams virs Rīgas kanāla Bastejkalnā. Pretī Latvijas Nacionālajam teātrim būs redzama arī pavisam jauna vides instalācija “Helios”. Tas ir jaunākais no Lūka Džerama astronomiskajiem mākslas darbiem.
Plašāku informāciju par visiem “Baltās nakts” pasākumiem var atrast tīmekļa vietnē www.baltanakts.lv un FB kontā facebook.com/Baltanakts.
“Baltās nakts” mērķis ir motivēt sabiedrību atklāt mūsdienu kultūras daudzveidību un raisīt plašāku interesi par kultūras notikumiem, izpausmēm un pārmaiņām. “Baltā nakts” notiek gan pilsētas centrā, gan citās apkaimēs, atklājot pilsētu, kas atvērta dažāda vecuma, tautību un sociālās piederības grupu iedzīvotājiem un pilsētas viesiem. “Baltās nakts” pasākumi tradicionāli notiek ne vien kultūrai un mākslai ierastās vietās, bet arī neierastā vidē, veicinot kultūras jēdziena uztveres robežu paplašināšanu.
Mūsdienu kultūras forums “Baltā nakts”, kas atver Rīgas pilsētu laikmetīgās mākslas aktivitātēm vienas nakts garumā, tiek īstenots kopš 2006. gada.