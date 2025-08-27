Jēkabpilī 16 gadus vecs jaunietis izlec pa 5. stāva logu
Jēkabpilī 16 gadus vecs pusaudzis izlēca pa daudzdzīvokļu mājas augšējā stāva logu. Viņš guva daudzas dzīvībai bīstamas traumas - jaunietis smagā stāvoklī tika nogādāts ārstniecības iestādē.
Darbdienas vakarā Jēkabpilī, Viestura ielā, iedzīvotājus satrieca traģēdija - pusaudzis izlēca no piektā stāva loga. Trieciena troksni pret mājas priekšā esošo zālienu izdzirdēja kaimiņi. Drīz ieradās neatliekamā medicīniskā palīdzība, un iedzīvotāji ieraudzīja jaunieti - viņš gandrīz neizrādīja dzīvības pazīmes, ziņo "Degpunktā".
Pusaudzis ar smagām traumām vispirms tika nogādāts vietējā slimnīcā, bet vēlāk pārvests uz ārstniecības iestādi Rīgā. Notikušais lika daudzdzīvokļu mājas iemītniekiem aizdomāties, kas varēja pamudināt 16 gadus veco jaunieti, pēc viņu domām, uz pašnāvības mēģinājumu.
Ģimene šajā mājā ievācās pirms diviem gadiem - zēns bija kluss, pieklājīgs, vienmēr sasveicinājās ar kaimiņiem. Taču pēdējos mēnešos viņa izskats bija krietni mainījies. Iespējams, iemesls bija konflikti ģimenē, iespējams - vienaudžu mobings.
