Prieks atkal būt kopā – Dailes teātris atklāj jauno sezonu ar sirsnīgu satikšanos
Šodien, 5. augustā, Dailes teātra kolektīvs sapulcējās uz tradicionālo kopbildi, lai svinīgi iezīmētu 105. sezonas sākumu.
Dailes teātris izziņo 2025./2026. gada sezonas jauniestudējumus
Šodien Dailes teātris izziņoja 2025./2026. gada sezonas jauniestudējumus.
Dailes teātrī sezonas pirmais jauniestudējums gaidāms 5. septembrī – Lielajā zālē būs skatāma Mariusa fon Maienburga melnā humora caurvītā satīra “NACHTLAND”, viena no šobrīd Eiropā visvairak iestudētajām lugām Toma Treiņa režijā. Izrāde, kas dēvēta par “gadsimta darījumu”, pievēršas mūsdienu ģimenei un visam neērtajam, kas var skart katru ģimeni, ja piepeši ir jāizvēlas starp morāli, taisnīgumu un labklājību. Pēc tēva nāves bērni atrod noputējušu, necilu gleznu, bet tai uzrodas pircējs un vērtība, kas aiz pieciem cipariem slēpj skaudras patiesības par pašiem un tās autoru. Lomās: Katrīna Griga, Niklāvs Kurpnieks, Gints Grāvelis, Arturs Krūzkops, Milēna Miškēviča un Dārta Cīrule.
19. septembrī Latvijas pirmizrādi piedzīvos Dailes teātra un poļu režisora Lukaša Tvarkovska otrais kopdarbs – vērienīgais jauniestudējums “ORĀKULS”. Izrāde iekļauta prestižās Rūras triennāles programmā – pasaules pirmizrādi tā piedzīvos jau šonedēļ, 28. augustā, Duisburgā, Vācijā. Kā režisora pirmais darbs Dailes teātrī – izrāde “Rotkho” –, tāpat arī “ORĀKULS” pārsteidz ar totālu teātra un kino izteiksmes līdzekļu saplūsmi. Tvarkovska zinātnes triloģijas darbs “ORĀKULS” stāsta par nākotnes pravietojumiem, kas ir neticami trāpīgi un ietekmē mūsu dzīvi tieši šobrīd. Izrāde ieved mākslīgā intelekta testa radītāja, angļu matemātiķa un loģiķa Alana Tjūringa dabiskā un mākslīgā intelekta atklājumos Otrā pasaules kara laikā, atšifrējot nacistisko spēku ziņas. Matemātiķis cilvēcei mantojumā atstāja Tjūringa jeb orākula mašīnu, kuras modeļa fiziska ieviešana nav iespējama… Dailes teātrī izrāde top sadarbībā ar vairākiem ārvalstu partneriem – Rūras triennāli, “NewError”, Ženēvas Komēdijas teātri (Comédie de Genève), Milānas Pikolo teātri (Piccolo Teatro di Milano), Antverpenes “De Singel” teātri – un ar Adama Mickeviča Institūta atbalstu. Dramaturģija tapusi “Complicité Mudlarks” starptautiskās rezidences laikā, pateicoties “Complicité Theatre” un Polijas institūta Londonā atbalstam. Izrādes inovāciju partneris ir Latvijas Mobilais Telefons.
24. oktobrī skatītāji tiek aicināti uz dramēdiju par sociālu eksperimentu skolā – Lielajā zālē gaidāma Gata Šmita iestudējuma “Vēl pa vienam” pirmizrāde. Četri skolotāji nolemj praksē pārbaudīt norvēģu psihologa tēzi par alkohola deficītu cilvēka organismā. Ar zinātnisku garu un entuziasmu kolēģi vēro, kā dozēts alkohola patēriņš uzlabo viņu sociālās un profesionālās dzīves. Vieglais reibums un savstarpējais uzmundrinājums “nu ko, vēl pa vienam!” sākumā vedina pārsteidzoši pozitīvu secinājumu virzienā, taču eksperiments drīz vien kļūst nekontrolējams… Izrādes pamatā ir dāņu režisora Tomasa Vinterberga, viena no revolucionārās “Dogma 95” kustības ideologiem, 2020. gada filmas scenārijs. Kinodarbs kļuvis par mūslaiku klasiku un ieguvis labākās starptautiskās filmas “Oskara” balvu un Eiropas Kinoakadēmijas godalgu kā labākā filma. Dailes teātrī “Vēl pa vienam” lomās: Gints Andžāns, Gints Grāvelis, Lauris Dzelzītis, Dainis Gaidelis, Kristīne Nevarauska, Ieva Segliņa.
30. janvārī pirmizrādi piedzīvos Artura Šniclera “Sapņu novele” dramatizējums, kuru Dailes teātrī iestudēs prestižās Olivjē balvas nominants un britu teātra uzlecošā zvaigzne Daniels Ragets (Daniel Raggett). Topošais iestudējums pieteikts kā “mūsdienīga laulības drāma”, un tajā galvenās lomas atveidos laulāts aktieru pāris – aktieri Ieva Segliņa un Arturs Krūzkops. Šis darbs savulaik satricināja Vīnes pieklājīgo 20. gadsimta sabiedrību ar savu neslēpti erotisko valdzinājumu un iepriekš neredzētu augstāko aprindu portretējumu, kas kļuva par skandālu. Savukārt par zināmāko Šniclera darba interpretāciju kļuvusi 1999. gada Stenlija Kubrika filma “Acis plaši aizvērtas” ar aktieriem Nikolu Kidmenu un Tomu Krūzu.
17. aprīlī gaidāma teātra mākslinieciskā vadītāja Viestura Kairiša jauniestudējuma pirmizrāde – stāsts par neiespējamu mīlestību darbā “Pirmavots”. Ievērojamās rakstnieces Ainas Rendas romāns “Pirmavots” (1943) ir viens no nozīmīgākajiem 20. gadsimta literārajiem darbiem – tas ir sensacionāls romāns, kas pēdējos gados bauda neredzētu popularitāti un tiek saukts par “odu cilvēka individuālismam tumšos laikos”. Asredzīgā un aizraujošā ideju melodrāma par neiespējamu mīlestību uzdod ikvienam aktuālus jautājumus: kāpēc savas dvēseles pārdošana un kompromisi ar personīgo pārliecību nav vienīgais ceļš uz panākumiem?
Intriģējoša pirmizrāde Dailes teātra Lielajā zālē gaidāma arī sezonas izskaņā. 12. jūnijā skatītāji varēs iepazīties ar dramaturga Matīsa Gricmaņa un režisora Valtera Sīļa dokumentālo trilleri “Rīkojums Nr. 2”. 2011. gadā pirmo reizi Latvijas vēsturē tika atlaista Saeima. Cilvēki ar sajūsmu steidza atbalstīt šo lēmumu. Prezidents Valdis Zatlers, kuram amatu oligarhi esot izplānojuši zoodārzā, kļuva par tautas varoni, bet viņa vārdā nosauktā partija uzvarēja vēlēšanās. Kādas bija prezidenta rīkojuma sekas? “Tautas partijas” izvēlētais prezidents sevi pieteica kā cīnītāju pret trim oligarhiem. Vienlaikus viņš ievadīja jaunas paaudzes ienākšanu Latvijas politikā. Kāds no procesiem pietuvinātajiem esot teicis, ka “mēs rakstām vēsturi”. Tad kāda tā ir pēc divdesmit gadiem?
Nozīmīgs šīs sezonas notikums Dailes teātrī gaidāms ar Mazās zāles pārbūves noslēgšanos – jau šoruden teātris aicinās skatītājus uz Jauno zāli ar vairāk nekā 300 sēdvietām, labu redzamību un mūsdienu teātrim atbilstošiem risinājumiem skatītāju ērtībām.
Jaunās zāles pirmie aplausi izskanēs 20. septembrī, kad pirmizrādi piedzīvos maniakālā komēdija “Anarhista nejaušā nāve”. To iestudē šobrīd viens no aktuālākajiem latviešu jaunajiem kino un teātra režisoriem Matīss Kaža. Nobela prēmijas laureāta un itāļu satīras meistara Dario Fo pirms vairāk nekā piecdesmit gadiem uzrakstītais farss par kādu reālu notikumu Milānā šķiet kā lieliska līdzība par mūsdienu pēcpatiesības laikmetu, kurā, kā izrādās, cilvēku nemaz nav tik grūti pārliecināt par to, kam viņš nekad nav ticējis. Vēl vairāk – likt noticēt, ka viņš ir izdarījis ko tādu, ko nekad nav darījis. Lomās: Toms Veličko, Imants Strads, Lauris Subatnieks, Arturs Krūzkops, Milēna Miškēviča, Marta Lovisa Jančevska.
Savukārt 3. oktobrī gaidāms režisora Dmitrija Petrenko jauniestudējums – tiesas process “Viņš teica, viņa teica”. Tiesas prāva starp vīrieti un sievieti, kas bijuši slepeni mīļākie, trillerim līdzīgā manierē burtiski atkailina abu personīgās un profesionālās dzīves. Berlīnē dzīvojošais lugas autors Ferdinands fon Šīrahs – jurists, kas strauji kļuvis par vienu no starptautiski zināmākajiem un ražīgākajiem mūsdienu vācu autoriem – radījis spriedzes pilnu procesuālo drāmu par seksualitāti un robežām, meliem un varbūtībām, vērtībām un aizspriedumiem sabiedrībā. Provokatīvais #MeToo tēmas darbs, kas uzdod pretrunīgus jautājumus, piedzīvojis ekranizāciju un ar panākumiem iestudēts daudzviet Eiropā. Lomās: Kristīne Nevarauska, Andris Bulis, Dainis Gaidelis, Ieva Segliņa, Lauris Subatnieks, Inga Alsiņa-Lasmane, Indra Briķe, Imants Strads, Intars Stilbiņš.
28. novembrī Jaunajā zālē īpaša debija – aktieris Niklāvs Kurpnieks iestudēs psiholoģisko trilleri “Nāve un meitene”. Dramaturga Ariela Dorfmana nospriegotā luga “Nāve un meitene” vairāk nekā trīsdesmit gadu iestudēta uz pasaules nozīmīgākajām skatuvēm, un to 1994. gadā ir ekranizējis klasiķis Romans Polaņskis. Dorfmana lugā nenoliedzami intensīvais, eksplozīvais raksturu duelis rezonē spēcīgi un satricinoši arī patlaban, atgādinot par pagātnes nepārejošo klātbūtni tagadnē. Mēs alkstam taisnas tiesas, bet kad mūsu vēlme pēc taisnīguma pārtop par atriebību? Jauna, pagātnē ievainota sieviete, viņas vīrs un pēkšņi kāds it kā nejaušs svešinieks. Paveras atmaksas iespēja, bet izpratne par soda mēru un izpildes veidu iesaistītajiem ir kardināli atšķirīga.
Režisoram Gatim Šmitam šosezon ir divi jauniestudējumi Dailes teātrī – 29. janvārī Jaunajā zālē pirmizrādi sagaidīs režisora izrāde “Milzis”. Ievesmojoties no patiesiem notikumiem un bērnu grāmatu autora Roalda Dāla dzīves, Marka Rozenblata debijas luga "Milzis" rāda fascinējošu velnišķīgi harismātiskas personas portretu un ar melnā humora palīdzību pēta atšķirību starp izsvērtu personisko viedokli un bīstamu, sabiedrībai nepieņemamu retoriku.
18. aprīlī Jaunajā zālē gaidāma amerikāņu autora Sema Šeparda ikoniskā darba ”Īsti rietumi” pirmizrāde. Tās režisors ir Amsterdamā un Briselē strādājošais poļu izcelsmes režisors Mateušs Staņaks, viens no savas paaudzes perspektīvākajiem teātra veidotājiem. Leģendārā amerikāņu dramaturga, scenārista un aktiera Sema Šeparda vārds komentārus neprasa. Viņš ir scenārija autors Mikelandželo Antonioni “Zabriskie Point”, (1970), Vima Vendersa “Parīze, Teksasa” (1984) un daudzām citām klasiskām lielā ekrāna pērlēm. Lugā “Īsti rietumi” Šepards pievēršas divu brāļu attiecībām, kad sapnis par karjeru Holivudā pārtop ģimenes karalaukā.
28. maijā Jaunajā zālē gaidāma izrāde jauniešiem – “Pasaka par Tīku”. Kanādiešu rakstnieka Mišela Marka Bušāra godalgotā luga, kura viņa dzimtenē atzīta par bērnu literatūras klasiku un kuru katra paaudze no jauna iepazīst un atpazīst kā savu. To iestudēs režisors Edgars Kaufelds, izmantojot leļļu un objektu teātra estētiku. Galvenajās lomās – Dainis Gaidelis un Niklāvs Kurpnieks.
Tāpat šoruden Dailes teātris kļūs par “STAGES” foruma un Eiropas Teātru apvienības (European Theatre Convention, ETC) starptautiskās teātra konferences rīkotāju. Šis pasākums pulcēs Eiropas teātra profesionāļus uz diskusijām un īpašām lekciju programmām, līdztekus piedāvājot Latvijas teātru izrāžu skati. “STAGES” forums un ETC konference Dailes teātrī norisināsies no 5. līdz 9. novembrim, pulcējot aptuveni 250 vietējo un ārvalstu teātra profesionāļu.
2022. gadā Dailes teātris kļuva par pilntiesīgu ETC biedru. Apvienība pārstāv vairāk nekā 60 teātrus no 30 Eiropas valstīm. Esošo dalībnieku skaitā ir daudzi Eiropas vadošie teātri, piemēram, Vācu teātris Berlīnē, Grācas Nacionālais teātris, Vīnes “Volkstheater” un citi. Apvienība dibināta 1988. gadā un ir lielākais valstisko teātru tīkls Eiropā. ETC programmas un stipendijas nodrošina kontaktu apmaiņu, profesionālo attīstību un māksliniecisko sadarbību tās dalībnieku starpā. Apvienības mērķis ir izcelt teātri kā 21. gadsimta Eiropas mākslas pasaules stūrakmeni, un tā darbojas ar Eiropas Savienības fondu atbalstu.
Savukārt “STAGES” (Sustainable Theatre Alliance for a Green Environmental Shift) ir teātra prakses laboratorija, kas orientēta uz kultūras sektora mijiedarbību ar ilgtspējas koncepciju. 14 ietekmīgas teātra organizācijas, tostarp ETC, partneri no Āzijas un pētnieki, ir apvienojušies ar režisori Keitiju Mičelu un horeogrāfu Žeromu Belu – diviem māksliniekiem, kas ir pazīstami ar ilgtspējas prakses attīstīšanu savos darbos –, lai pārbaudītu radikālus risinājumus lielākajām klimata krīzes radītajām problēmām. Latviju šajā aliansē pārstāv Rīgas Tehniskā Universitāte – Dailes teātra partneris “STAGES” foruma rīkošanā.