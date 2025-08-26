Policija izbeidz kriminālprocesu par Kristiana Brektes aktivitātēm Brāļu kapos
Valsts policija (VP) augustā nolēmusi izbeigt kriminālprocesu par mākslinieka, Latvijas Mākslas akadēmijas asociētā profesora Kristiana Brektes aktivitātēm Rīgas Brāļu kapos.
Kriminālprocesu nolemts izbeigt, jo nav noziedzīga nodarījuma sastāva, informēja VP. Vienlaikus likumsargi izvērtēs, vai mākslinieka rīcībā nav saskatāmas administratīva pārkāpuma pazīmes.
Pats Brekte tviterī pauda viedokli, ka mākslai nekad nav bijis jākalpo tikumīgiem mērķiem, uzsverot, ka māksla var būt nekorekta, provocējoša, neglīta vai biedējoša.
Kriminālprocess pret Brekti tika sākts pēc "Nacionālās apvienības" (NA) deputātu iesnieguma. Kriminālprocess bija sākts par pērn 17.novembrī "Facebook" un "TikTok" ievietoto video, kurā redzamas darbības, kas, iespējams, saistītas ar kultūras priekšmetu, tas ir, Latvijas vai citas valsts aizsardzībā esoša kultūras pieminekļa apgānīšanu.
Video uz pāris sekundēm redzams, ka Brekte atrodas kapos pie "Mātes Latvijas" tēla ar liellopa sirdi rokās un saka, ka mīlot Latviju. Pēcāk sirds jau telpās tiek pagatavota ēšanai.
Brektem sākotnēji bija piemērots statuss "persona, pret kuru sākts kriminālprocess". Mākslinieks ir nopratināts un policijā paskaidrojis, kāds bija vēstījums šai "mākslas aktivitātei", pastāstīja Brektes advokāts Aleksandrs Berezins.
Tāpat ziņots, ka 2021.gadā policija izbeidza kriminālprocesu par iespējamu bērnu pornogrāfiju Brektes mākslas darbos. Kriminālprocess izbeigts, jo nav konstatēts noziedzīga nodarījuma sastāvs. Toreiz policijā bija vērsusies advokāte Viktorija Jarkina.
Sociālās tīklošanās platformās tolaik izraisījās asas diskusijas par Brektes gleznojumu uz Rīgas 40.vidusskolas sienas. Murāļa "Veltījums Džemmai Skulmei" tapšanu organizēja fonds "Mākslai vajag telpu".