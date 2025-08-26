112
Šodien 13:36
Pie daudzdzīvokļu nama Purvciemā pamana glābējus ar pacēlāju - NMPD skaidro, kas notiek. VIDEO
Kāds aculiecinieks novērojis satraucošu ainu Purvciemā - Pūces ielā 45 pie daudzstāvu dzīvojamā nama piebraukuši glābēji ar pacēlāju.
"Nevar saprast, kas īsti notiek. Izskatas, ka kāds netiek ārā no dzīvokļa..." neizpratnē par notiekošo ir aculiecinieks.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā portālu Jauns.lv informēja, ka "VUGD vienmēr nāk talkā NMPD kolēģiem, ja ir tāda nepieciešamība konkrētajā situācijā un viņu palīdzība varētu glābt cilvēku dzīvības."
Kā norāda dienestā, konkrēti šis neesot nekas ārkārtējs, bet parasta ikdienas situācija. "Izsaukuma detaļas mēs nesniedzam," informēja NMPD.