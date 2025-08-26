112
Šodien 10:31
Sieviete pie stūres zaudē samaņu un izraisa avāriju; cieš arī bērni
Pirmdien, 25. augustā, kāda "Volvo" vadītāja, braucot pa Rīgas - Bauskas šoseju, pēkšņi pie stūres zaudējusi samaņu, kā rezultātā viņas automašīna ietriecās citas sievietes vadītā "Volvo". Avārijā cieta vairāki cilvēki, tostarp divi bērni.
Kā vēsta TV3 raidījums "Degpunktā, pēc sadursmes visi avārijā iesaistītie spēja izkļūt no automašīnām vēl pirms dienestu ierašanās. Mediķi informēja, ka “slimnīcā sākotnēji apmierinošā stāvoklī nogādāti trīs cilvēki, tostarp bērni”.
Sākotnēji melnā “Volvo” vadītāja atteikusies no ārstu palīdzības un rakstījusi paskaidrojumu, tomēr vēlāk pārdomājusi un arī pati vērsusies pie mediķiem.