Atcelta kārtējā trīspusējās sadarbības padomes sēde, kurā ar darba devējiem un arodbiedrībām bija jārunā par valsts budžetu
Iemesli pagaidām neesot zināmi, taču gan Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK), gan Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) apstiprina – atcelta kārtējā sanāksme, kurā bija ieplānots ar valsts institūcijām diskutēt par 2026. gada budžetu.
LDDK vadītājs Kaspars Gorkšs, vaicāts par 29. augustā ieplānoto sēdi, atklāja, ka tā nemaz nenotiks... atkal: “29. augustā tika noteikta Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) sēde. Ar ministrijām saskaņotā darba kārtībā bija iekļauti divi jautājumi – valsts budžets 2026. gadam tajā skaitā budžeta izdevumu samazināšanas iniciatīvas un jautājums par minimālo algu Latvijā. Pirms piektdienas sanāksmes Finanšu ministrija solīja sasaukt arī tās pārziņā esošo NTSP Budžeta un nodokļu apakšpadomi, jo jau 30. jūnijā FM ministrs publiski paziņoja, ka ministrijas iesniegušas 250 pasākumus, kas mazinās valsts budžeta izdevumus. Liels bija pārsteigums, ka diskusijas laikā atklājās, ka nekā no tā nav. Piektdien NTSP plānotā sanāksme par budžetu tika atcelta. Nav pārsteigums. Arī iepriekš tikšanās laiki ar ministrijām mainījās vairākkārt un sapulces atcēlās un uzradās kalendārā pēc nevienam nesaprotama algoritma.”
Gorkšs norāda, ka, iespējams, lēmums par NTSP atcelšanu saistīts ar ažiotāžu, ko radīja TV raidījuma "Kas notiek Latvijā?" sarunas par budžetu: “Tur jebkuram vērotājam no malas bija skaidrs, ka visi trīs koalīcijas partneri ir atšķirīgās pozīcijās un paši nav vienojušies – kur nu par kādiem lēmumiem, pat par mērķiem, pieeju un metodēm. Rit pēdējās augusta dienas, sociālie partneri negaida “budžeta stāstu”, ko KNL Evika Siliņa teica, ka gatavo. Mums tas jau sen ir skaidrs. Mums vajag vairāk naudas aizsardzībai, ģimenes lietām un izglītībai. Mēs negaidām stāstu, mēs gaidām tabulas, kur varam redzēt, ko ietaupīsim un kā finansēsim pieaugošās vajadzības. Skaidrus lēmumus un konstruktīvu sadarbību.”
LDDK vadītājs arī piebilst, ka līdz šim sociālie partneri nav iepazīstināti ar ministriju iesniegtajām iniciatīvām un ar tiem nebija iespējams iepazīties arī Ministru kabineta sēdē 19. augustā un arī publiski demonstrētā prezentācija par ministriju iesniegtajiem priekšlikumiem iekļāva tikai mazliet vairāk nekā 101,6 miljonu eiro ekonomiju “Ministriju iesniegtajos priekšlikumos”."
Līdzīgi arī LBAS rakstiski Jauns.lv informēja, ka sēde ir atcelta, bet iemesli viņiem neesot zināmi. Sekojošā telefonsarunā LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns piebilda: "Šobrīd nezinu ne iemeslus, ne laiku, kad varētu sēde notikt. Prognozēju, ka tas būs ap septembra vidu."