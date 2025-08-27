FOTO: kas par iespaidīgiem skatiem! NATO inženieri Ādažos trenē spējas izlauzties cauri ienaidnieka aizsardzībai

NATO kaujas inženieri Ādažos trenē spējas izlauzties cauri ienaidnieka aizsardzībai
Ādažu militārajā bāzē augusta pirmajā pusē norisinājās starptautiskās kaujas inženieru mācības “VERBOOM”, kas pulcēja vairāk nekā 300 dalībnieku no NATO dalībvalstīm.
Treniņos piedalījās NATO Daudznacionālās brigādes Latvijā karavīri kopā ar sabiedrotajiem no Igaunijas un Lietuvas, kā arī kontingenti no Kanādas, Spānijas, Itālijas, Apvienotās Karalistes un Francijas. Mācību uzdevumi bija vērsti uz ātruma un precizitātes pilnveidi, veicot sarežģītus inženiertehniskos darbus, tostarp nocietinātu šķēršļu – tādu kā ‘prettanku eži’, ‘pūķa zobi’ un betona bloki – neitralizēšanu.
Dalībnieki trenējās apvidus izlūkošanā, lai noteiktu drošākos pārvietošanās maršrutus, šķēršļu novēršanā sabiedroto spēku mobilitātei, aizsardzības barjeru izbūvē un sprāgstvielu izmantošanā apdraudējumu novēršanai. Tie ir uzdevumi, kas ir būtiski gan kaujas laukā, gan ikdienas drošības uzturēšanā.
“Mācības VERBOOM bija nozīmīga iespēja apvienot NATO inženiertehniskos spēkus dinamiskā un izaicinošā vidē,” norādīja mācību vadītāja, NATO Daudznacionālās brigādes Latvijā inženiere kapteine Berta Kasana Gabasa (Berta Casans Gabasa). “Tajās tika demonstrēta vienotība, spējas un kopīgais mērķis.”
Arī brigādes komandieris pulkvedis Kristofers Rīvss (Kristopher Reeves) uzsvēra sabiedroto integrācijas nozīmi: “Šīs mācības apliecināja mūsu sabiedroto saliedētības spēku. Tā ir daudznacionālo inženieru komandu nevainojama integrācija, katrai daloties ar savu unikālo pieredzi un spējām, un tādējādi nodrošinot, ka mēs esam ne tikai sadarbspējīgi, bet arī kopā varam panākt lielāku efektivitāti. Kopīgo centienu rezultātā tiek uzlabota mūsu spēja aizstāvēt Latviju, vienlaikus stiprinot NATO apņēmību sargāt austrumu flangu.”
Daudznacionālā brigāde Latvijā – no kaujas grupas līdz brigādei
Latvija ir pilntiesīga NATO dalībvalsts, un Daudznacionālās brigādes izveide mūsu teritorijā ir viens no soļiem, kā alianses klātbūtne reģionā tiek stiprināta. NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupa Latvijā tika izveidota jau 2017. gadā, un to vadīja Kanāda. 2024. gadā šī vienība tika paplašināta līdz brigādes līmenim, tādējādi nodrošinot lielāku spēku klātbūtni un pastāvīgāku struktūru.
Daudznacionālā brigāde Latvijā (MNB-LVA) darbojas NATO Daudznacionālās divīzijas “Ziemeļi” (MND-N) pakļautībā. Brigādē dien vairāk nekā 3000 karavīru no dažādām sabiedroto valstīm, un tās pilnu kapacitāti plānots sasniegt līdz 2026. gadam. Daudznacionālā brigāde Latvijā apliecina NATO solidaritāti un vienotību, vienlaikus nodrošinot, ka sabiedroto spēki Latvijā ir gatavi kopīgi rīkoties ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem valsts aizsardzības stiprināšanai.
Praktiskas iemaņas un sadarbība
Mācības “VERBOOM” ik gadu apliecina starptautiskās sadarbības nozīmīgumu. Karavīri, darbojoties vienībās, apgūst gan tehniskās prasmes, gan savstarpējo izpratni, kas ir būtiska ikvienā militārajā operācijā.
Kapteine Berta Kasana Gabasa rezumē: “Ticu, ka katrs dalībnieks uzlaboja sadarbības prasmes, izjuta dziļāku profesionālo piederību un misijas apziņu, turpinot veidot saliedētākus un kaujai gatavus spēkus Latvijas aizsardzībai.”