LPV vadītājam Edvardam Šleseram dzīvokļi Rīgā, Londonā un Nicā; skaidrā naudā 85 000 eiro
Rīgas domes deputāts, frakcijas "Latvija pirmajā vietā" (LPV) vadītājs Edvards Šlesers skaidrā naudā uzkrājis 85 000 eiro, liecina Šlesera amatpersonas deklarācija, kas iesniegta, stājoties amatā.
Šleseram pieder dzīvokļi Rīgā, Londonā un Francijas pilsētā Nicā, kā arī zeme Jūrmalā. Tāpat arī viņa lietošanā ir zeme un ēkas Jūrmalā.
Savukārt bezskaidrā naudā Šlesers noglabājis kopumā 57 088 eiro, 7565 ASV dolārus (8842 eiro), kā arī 216 365 Lielbritānijas mārciņas (249 710 eiro).
Viņš deklarējis vērtspapīrus kopumā 1,911 miljonu eiro vērtībā, bet Šlesera lietošanā ir 2016.izlaides gada automašīna "BMW X6". Šlesers izsniedzis divus aizdevumus kopumā 2,227 miljonu eiro apmērā.
Šleseram pieder 1350 vērtas kapitāldaļas SIA "Regma Group", kā arī 1,17 Lielbritānijas mārciņu (1,35 eiro) vērta viena kapitāldaļa Londonā reģistrētajā uzņēmumā "Fitzroy Europe LTD".
Sākot darbu kā Rīgas domes deputāts, Šlesers bija arī valdes loceklis SIA "Regma Holding", SIA "Multi Capital Holdings", SIA "Regma Ger", SIA "Regma 102", SIA "Regma Group" un SIA "Port City Group", kā arī padomes loceklis SIA "Riga Waterfront".