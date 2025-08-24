Spītējot lietum, džeza fani K.K. fon Stricka villas pagalmā bauda "Daydream Jazz" festivālu. FOTO

"Daydream Jazz" festivāls K.K. fon Stricka villas pagalmā; 24.08.2025
2025. gada 24. augustā Rīgā, K.K. fon Stricka villas pagalmā (Astrīda Briāna iela 9, Rīga) notika trešais "Daydream Jazz" festivāls. Šogad pasākums veltīts mūsdienu džezam tā aktuālākajās izpausmēs: no vācu urbānā džeza - "Moses Yoofee Trio" līdz Austrālijas virtuozajam funk-fusion projektam "Don Glori". Programmas veidota izteikti kontrastaina - ritmiskas muzikālās struktūras mijas ar liriskām improvizācijām, un tradicionālās džeza formas iegūst jaunus zīmējumus, saplūstot kopīgā skanējumā ar hip-hop un soul.
"Vakara galvenais notikums — "Moses Yoofee Trio" uzstāšanās. Viņu daiļrade pierāda, ka Berlīnē pastāv dzīve arī ārpus techno. Vācu trio 2024.gadā saņēma prestižo "German Jazz Prize" kā labākais koncertizrāžu kolektīvs. Uzstāšanās Rīgā notika viņu debijas albuma “MYT” pasaules atbalsta tūres ietvaros. Šis albums ir viņu neatkārtojamā un oriģinālā skanējuma kvintesence —džeza improvizāciju, hip-hop un soul organisks apvienojums," vēsta pasākuma organizētāji.
Kolektīva dibinātājs, pianists un producents Mozess Jūfī (Moses Yoofee) rada sarežģītas, bet pārsteidzoši melodiskas tekstūras, kuras bundzinieks Noa Fīrbringers (Noah Fürbringer) un basists Romans Klobe (Roman Klobe) pārvērš dinamiskā muzikālā vēstījumā.
No Londonas ieradās "Don Glori" (īstajā vārdā Gordons Lī) — Austrālijas multiinstrumentālists, komponists un producents. Viņa jauno (trešo pēc kārtas) albumu “Paper Can't Wrap Fire” 2025.gada maijā izdeva leģendārais britu leibls “Mr Bongo”, kas pazīstams ar savu ciešo sadarbību ar džeza un etno-mūzikas jeb t.s. world music izpildītājiem. Rīgā "Don Glori" kopā ar savu grupu prezentēja šo materiālu koncertformātā. Albums turpina mūziķa radošo evolūciju — no džeza saknēm uz sarežģītāku žanru sintēzi, iekļaujot funk, soul un Brazīlijas mūzikas elementus.
"Daydream Jazz Festival' nav vienkārši koncerts, tas pirmām kārtām ir dialogs. Organizatori to dēvē par platformu tiem, kas ir gatavi klausīties savādāk, pa jaunam: šeit nav robežu starp džezu un elektroniku - šeit mūzika kļūst par patiesu tiltu starp kultūrām un paaudzēm. 2025.gadā šis tilts stiepsies no Berlīnes līdz Melburnai — ar pieturu Rīgā.